Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты

Воскресенье лучше провести в одиночестве. Вас будет утомлять окружающая суета. 13 сентября мало что будет получаться. Фото: pixabay.com

12-13 сентября - лучшее время, чтобы начать борьбу с лишним весом. Проведите разгрузочные дни. Посетите тренажерный зал и бассейн. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все запланированные встречи назначьте на субботу, - говорит астролог. - Воскресенье лучше провести в одиночестве. Вас будет утомлять окружающая суета. 13 сентября мало что будет получаться. Бояться мистической даты не надо. Хотя воскресенье и будет днем напряженным и конфликтным. Просто утром будет возникать недоразумения между представителями разных поколений. Сознательно идите на уступки. В доме будет преобладать напряженная атмосфера. Насладиться отдыхом в кругу семьи вряд ли удастся. Только дети порадуют своими успехами. Подходящего момента для откровенного разговора с любимыми не будет".

Овен

Придется сдерживать свои желания. Доходов едва хватает на жизнь. Еще кто-то из родственников попросит о помощи.

Телец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретенные в эти дни средства связи будут работать со сбоями.

Близнецы

Отложите рассмотрение финансовых проблем. Они будут решаться не в вашу пользу. Контролируйте расходы. Не стоит занимать людям деньги.

Рак

Ограничения в финансах не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Лев

Доходы ожидаются лишь в форме подарков. Лишних денег не будет. Не отправляйтесь в путешествие. Вы вернетесь с пустым кошельком.

Дева

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На поддержку не следует рассчитывать.

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Весы

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Должники вернут деньги.

Скорпион

В субботу используйте возможность пополнить свой кошелек. Ожидается хороший заработок. В воскресенье можно позволить себе не экономить.

Стрелец

Ваша экономика может пострадать из-за чрезмерного доверие к людям. Не берите на себя ответственность за чужие долги. Помните, что очередное поступление средств задержится.

Козерог

Неделя не была весьма щедрой на прибыль. Возникнет необходимость отдать часть денег кому-то из близких. Поэтому на выходные не следует планировать больших расходов.

Водолей

Деньги не будут держаться в кармане. Оформление имущественных поручений отложите. Не подписывайте важных финансовых бумаг. Вас могут обмануть.

Рыбы

В вашем распоряжении ограничена сумма. Будут поступать небольшие деньги из альтернативных источников доходов. Неблагоприятное время для осуществления крупных покупок.

Астролог рассказала, для кого эта неделя станет решающей и победной.