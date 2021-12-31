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суббота, 01 января 2022 07:00

Гороскоп на 1-2 января: как удивят и осчастливят первые выходные Нового года

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Гороскоп на 1-2 января: как удивят и осчастливят первые выходные Нового года
В субботу старайтесь быть более дипломатическими. Неуступчивость будет препятствовать нормальному диалогу с близкими. Фото: pixabay.com

1-2 января, первые выходные 2022 года, будут интересны. Перед любознательными будут открываться новые горизонты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Читайте, изучайте, исследуйте, – говорит астролог. – Настоящий азарт будут вызывать интеллектуальные игры. Путешествуйте с познавательной целью. Не стоит тратить время на пассивный отдых. В субботу старайтесь быть более дипломатическими. Неуступчивость будет препятствовать нормальному диалогу с близкими. Первые выходные Нового года удивят незабываемыми подарками. Счастливчиками себя почувствуют Львы, Девы, Весы и Скорпионы".

Овен

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты.

Телец

Возникнут проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдаются. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это.

Близнецы

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. В противном случае не избежать материальных потерь.

Рак

Финансовый дефицит будет вносить свои коррективы в ваши планы. Старайтесь планировать отдых без значительных затрат.

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Лев

Существенных ограничений в денежном выражении не будет. Свободно планируйте свой отдых. Отложите некоторую сумму в резерв. Ситуация пока далека от стабильной.

Дева

В субботу старайтесь не тратить деньги. Повезет с покупками в воскресенье. Возможны непредвиденные расходы. Часть средств отдайте на благотворительность.

Весы

В вашем распоряжении будет ограничено количество денег. Просчитывайте свои финансовые шаги. Не пользуйтесь кредитными картами.

Скорпион

Берегите вещи от повреждения. На покупку новых средств не будет. К вам за финансовой поддержкой обратятся знакомые. Вы не сможете отказать им.

Стрелец

Проблема финансового обеспечения жизни будет стоять остро. Ищите экономные формы отдыха. Не берите на себя дополнительные расходы.

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Козерог

Дефицит средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.

Водолей

Ваш кошелек полупустой. Придется выбирать между необходимым и желаемым. Элитный отдых можно будет позволить себе позже.

Рыбы

Преодолеть финансовые затруднения пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните.

Астролог поразила финансовый прогноз на 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
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