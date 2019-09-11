Гороскоп на 12 сентября: астролог рассказала, кому повезет

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 1971
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 711
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Просмотров: 1557
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 891
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1260
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1026
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2133
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 693
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 6058
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12727
Фото
Все фото
4
5
7
3
5
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
Видео
Все видео
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Сенцов рассказал о предложениях "сдать" кого-то из Киева
Сенцов рассказал о предложениях "сдать" кого-то из Киева
Били током и не давали спать: Карпюк рассказал, как их с Клихом пытали
Били током и не давали спать: Карпюк рассказал, как их с Клихом пытали
Освобожденный моряк Эйдер рассказал, как изменился в плену
Освобожденный моряк Эйдер рассказал, как изменился в плену
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4158
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1557
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30474
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 855
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
четверг, 12 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 12 сентября: астролог рассказала, кому повезет

  Комментировать
Гороскоп на 12 сентября: астролог рассказала, кому повезет
12 сентября доверяйте своей интуиции. Она не подведет. Фото: golos.ua

Утром 12 сентября все будет валиться из рук. Большинство важных дел следует планировать на вечер. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оставаться уравновешенными будет непросто. Напугают неутешительные новости, - говорит астролог. - Под конец рабочего дня договориться с окружающими будет легче. Установку нового оборудования и приобретение офисной техники тоже лучше провести после обеда. Доверяйте своей интуиции. Она не подведет. Будьте милосердны. В этот день повезет добрым и искренним людям".

Овен

Дополнительной прибыли не будет. Рассчитывайте на существующие в кармане деньги. Их будет вполне достаточно для обеспечения привычного уровня жизни. Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Телец

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время может удерживаться низкий уровень заработка. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться к рекордам.

Близнецы

Длительное пребывание дома будет подавлять. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой компании. Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав.

Рак

Ничто не помешает осуществлению ваших финансовых планов. Можно браться даже за смелые проекты. Но самые важные дела начните после обеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на неделю: как удачно прожить 9-15 сентября

Лев

Шансов улучшить состояние финансовых дел не предвидится. Однако ваш денежный запас позволит и в дальнейшем планомерно вести хозяйство.

Дева

В течение дня финансовая ситуация в корне изменится. Спокойно и настойчиво стремитесь к достижению своей цели. В конце все сложится в вашу пользу.

Весы

Оформляйте имущественные поручения. Решайте вопрос передачи собственности по наследству. Часть своей прибыли отдайте на благотворительные дела.

Скорпион

Пополните свой денежный запас. Материальная поддержка понадобится родным. Не отказывайте. Трудно будет найти общий язык молодым парам. Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний груди.

Стрелец

Ожидаются стабильные доходы. Будьте последовательны. Не спешите с принятием решений по сотрудничеству с новыми партнерами. Дайте себе время на размышления. Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "20 лет спасал жизни людей, сейчас сам в этом нуждается" – жена умоляет спасти ее мужа-ДСНСника

Козерог

Могут возникать недоразумения с соседями. Попробуйте решить проблемные вопросы мирным путем. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Водолей

Небольшие финансовые операции будут проходить удачно. Делать значительный вклад в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваших надежд.

Рыбы

Будет ощущаться острая нехватка средств. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Близкие люди поддержат вас.

Теплая погода продержится до выходных. Синоптики предупредили, когда ждать дождя.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 12 сентября: астролог рассказала, кому повезет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Немцы спасли пассажиров корабля, которого терпедувалы

Самое читаемое
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 18792
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана &quot;Дориан&quot; в Америке
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана "Дориан" в Америке Просмотров: 16812
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 11871
Никакого метеопредательства: синоптик порадовала прогнозом
Никакого метеопредательства: синоптик порадовала прогнозом Просмотров: 10602
Почти голая: Деми Роуз подразнила сеть сексуальным образом
Почти голая: Деми Роуз подразнила сеть сексуальным образом
4
 Просмотров: 9468
Общество
Зеленский будет продолжать деолигархизацию: уже имеет действенный рецепт
Зеленский будет продолжать деолигархизацию: уже имеет действенный рецепт
 Просмотров: 342
Антициклон Friederike будет господствовать в Украине: какой погоды ждать
Антициклон Friederike будет господствовать в Украине: какой погоды ждать Просмотров: 702
Добровольцы отдали Нацполиции 10 тонн оружия
Добровольцы отдали Нацполиции 10 тонн оружия Просмотров: 558
Уволили полицейскую, которая обвинила свое руководство в коррупции
Уволили полицейскую, которая обвинила свое руководство в коррупции 2 Просмотров: 1773
Цемах возвращается на Донбасс
Цемах возвращается на Донбасс Просмотров: 972
Больше всего комментируют
9
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
6
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
5
Как создать миллион рабочих мест
2
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Голосов: 44763
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua