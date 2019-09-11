Гороскоп на 12 сентября: астролог рассказала, кому повезет

12 сентября доверяйте своей интуиции. Она не подведет. Фото: golos.ua

Утром 12 сентября все будет валиться из рук. Большинство важных дел следует планировать на вечер. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оставаться уравновешенными будет непросто. Напугают неутешительные новости, - говорит астролог. - Под конец рабочего дня договориться с окружающими будет легче. Установку нового оборудования и приобретение офисной техники тоже лучше провести после обеда. Доверяйте своей интуиции. Она не подведет. Будьте милосердны. В этот день повезет добрым и искренним людям".

Овен

Дополнительной прибыли не будет. Рассчитывайте на существующие в кармане деньги. Их будет вполне достаточно для обеспечения привычного уровня жизни. Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Телец

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время может удерживаться низкий уровень заработка. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться к рекордам.

Близнецы

Длительное пребывание дома будет подавлять. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой компании. Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав.

Рак

Ничто не помешает осуществлению ваших финансовых планов. Можно браться даже за смелые проекты. Но самые важные дела начните после обеда.

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Лев

Шансов улучшить состояние финансовых дел не предвидится. Однако ваш денежный запас позволит и в дальнейшем планомерно вести хозяйство.

Дева

В течение дня финансовая ситуация в корне изменится. Спокойно и настойчиво стремитесь к достижению своей цели. В конце все сложится в вашу пользу.

Весы

Оформляйте имущественные поручения. Решайте вопрос передачи собственности по наследству. Часть своей прибыли отдайте на благотворительные дела.

Скорпион

Пополните свой денежный запас. Материальная поддержка понадобится родным. Не отказывайте. Трудно будет найти общий язык молодым парам. Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний груди.

Стрелец

Ожидаются стабильные доходы. Будьте последовательны. Не спешите с принятием решений по сотрудничеству с новыми партнерами. Дайте себе время на размышления. Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссов.

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Козерог

Могут возникать недоразумения с соседями. Попробуйте решить проблемные вопросы мирным путем. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Водолей

Небольшие финансовые операции будут проходить удачно. Делать значительный вклад в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваших надежд.

Рыбы

Будет ощущаться острая нехватка средств. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Близкие люди поддержат вас.

Теплая погода продержится до выходных. Синоптики предупредили, когда ждать дождя.