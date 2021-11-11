Гороскоп на 12 ноября: назвали 4 сильнейших знака зодиака

Пустые разговоры и обещания будут утомлять вас. Отказывайтесь от обременительного общения. Фото: pixabay.com

12 ноября – день лжецов и авантюристов. Не доверяйте новым молниеносным идеям. Энтузиазм их авторов скоро кончится. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Займитесь систематизацией своих достижений и опыта, – говорит астрологиня. – Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от неуверенных людей и непродуманных предложений. Не доверяйте сенсационной информации. Пустые разговоры и обещания будут утомлять вас. Отказывайтесь от обременительного общения. Займитесь вечером любимыми делами. Сильнейшими знаками зодиака до конца года будут Овны и Львы, Весы и Козероги. Наслаждайтесь успехом и уверенно двигайтесь вперед".

Овен

Не изменяйте основное направление деятельности. Это не принесет повышения доходов. Сданные в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

Телец

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. По невнимательности можете уплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары. Это будут выброшены деньги.

Близнецы

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но этим тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте по возможности бартер.

Рак

Придется делать выбор между приобретением требуемого и желаемого. Близкие люди предложат вам материальную поддержку.

Лев

Ваш счет не пополнится. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Покупку мебели и реконструкцию жилья отложите до следующей недели.

Дева

Придут давно ожидаемые деньги. Можно будет совершить все необходимые покупки. Не стоит покупать авто.

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Весы

День полезных затрат. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировок.

Скорпион

Выйти на более высокий уровень заработка не получится. Список ежедневных расходов растет. Экономьте.

Стрелец

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйствуйте экономно. Не стоит пользоваться кредитными картами.

Козерог

Удачным будет только утро. Вас ждет ряд неоправданных затрат. Возникают проблемы с осуществлением денежных переводов.

Водолей

Следите за выполнением торговых операций. Проверяйте правильность оформления сопроводительной документации. Ошибки в документах будут стоить дорого.

Рыбы

Материальное положение не изменится к лучшему. Руководствуйтесь практическими соображениями, когда совершаете покупки. Не время для покупки украшений.

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Это удачное время для приобретения смартфонов.