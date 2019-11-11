Гороскоп на 12 ноября: астролог шокировала прогнозом

12 ноября немногие будут проявлять готовность к конструктивному диалогу. Каждый упорно будет стоять на своем. Фото: pogliad.ua

12 ноября будет полнолуние. Люди шокируют вас своим поведением. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Коллеги, знакомые и родственники будут действовать грубо. Не будут подбирать приличных слов, - говорит астролог. - Мало кто будет проявлять готовность к конструктивному диалогу. Каждый упорно будет стоять на своем. Спор может перерасти в драку. Именно поэтому не следует планировать на этот день важной встречи. Перенесите проведения презентации. Уступайте собеседникам в непринципиальных вопросах. Ухудшается самочувствие".

Овен

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться отдыхом.

Телец

Возникнут задержки с получением заработка. Придется воспользоваться собственным финансовым резервом. Отложите покупку мебели.

Близнецы

Попробуйте вести дела крайне экономно. Ваш кошелек может стать значительно легче из-за непродуманной экономической политики. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Рак

Новых финансовых поступлений не будет. Сумейте разумно распорядиться существующими средствами. Покупайте самое необходимое.

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Лев

Часть заработка пойдет на уход за больными родными. Вам может пригодиться предложена друзьями материальная поддержка.

Дева

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных и экономных такие мелочи не подавлять.

Весы

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут проходить неудачно.

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Скорпион

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Стрелец

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

Козерог

Дела будут идти неплохо. Поступят долгожданные деньги. Не сдавайте свои вещи в ремонт. Есть риск отдать за некачественную работу немалые деньги.

Водолей

На все необходимое денег хватает. По возможности поддержите нуждающихся. Не пора думать об обустройстве своего жилья. Покупку товаров для дома желательно перенести на выходные.

Рыбы

Сможете сделать много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

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