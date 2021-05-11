Гороскоп на 12 мая: что в этот день будет прибегать лучше всего

Будете находить выход из сложных ситуаций. Начнут приходить в голову интересные идеи. Фото: pixabay.com

12 мая дефицита средств не будет. Деньги будут поступать вовремя. Возможны дополнительные прибыли. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Для многих это будет день прозрение, - говорит астролог. – Будете находить выход из сложных ситуаций. Начнут приходить в голову интересные идеи. Станут очевидными причины неадекватного поведения друзей. Наконец будут уточнены сомнительные диагнозы. Хорошо будет прибегать ремонт техники. Кто-то сможет уговорить неумолимых любимых согласиться на брак. Многим понадобится умение убедительно доказывать свою позицию. Поэтому не молчите этого дня".

Овен

Вы можете переоценить свои финансовые возможности. Удачному вложению денег должен предшествовать хороший расчет. Покупать дорогие украшения не время.

Телец

Ожидаются небольшие прибыли. Не будет возможности свободно распоряжаться деньгами. Большинство заработанных средств пойдет на неотложные выплаты.

Близнецы

Ни одной домашней проблемы не удастся уладить спокойно. Вы не будете успевать тушить эмоциональные всплески близких. Найдите себе более приятное занятие.

Рак

Оставайтесь вечером дома. Этот день стоит провести в кругу семьи. Хорошо бы вспомнить о какой-то родительской традиции.

Лев

Не будет хватать некоторой суммы для совершения крупной покупки. Брать деньги в долг не следует. Подумайте о целесообразности этих расходов.

Дева

Доходы будут растут. Могут поступать выгодные финансовые предложения. Денег хватает не только на продукты. Купленная одежда не будет носиться.

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Весы

Будьте внимательными. Глубоко интересуйтесь интересами партнеров. Не забывайте о важных датах вашей общей истории.

Скорпион

Не превращайте свидание на обсуждение рабочих или соседских проблем. Любимые будут требовать интимного общения. Дарите им нежность.

Стрелец

Не медлите с принятием решений по финансовым вопросам. Особенно приятных романтических воспоминаний день не оставит. Занимайтесь обыденными делами. Не давайте волю своим эмоциям.

Козерог

Может ощущаться застой в личной жизни. Отношения с партнерами требуют конструктивного просмотра. Подумайте над этим.

Водолей

Одно за другим могут возникать недоразумения в отношениях с милыми. Ищите компромиссы, а не справедливости.

Рыбы

Деньги будут идти в ваши руки. Возможно поступление премиальных. Будьте щедрыми. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Астролог дала прогноз на неделю с 10 по 16 мая.