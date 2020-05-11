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вторник, 12 мая 2020 07:00

Гороскоп на 12 мая: чего категорически нельзя делать

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Гороскоп на 12 мая: чего категорически нельзя делать
События в этот вторник утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером. Фото: pixabay.com

12 мая неудачным будет переезд на новое место жительства. Отложите поиски нового жилья. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день обостряются конфликты поколений, - говорит астролог. - Очень глупо начинать поиски виновного в родственных ссорах. Не надо убирать в доме или переставлять вещи. Повредите мебель и посуду. События в этот вторник утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером. Воздержитесь от материальных претензий к любимым. Не заводите новых романтических знакомств. Вы не будете иметь серьезных намерений. Давать людям ложные надежды не следует. Это будет обижать партнеров".

Овен

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Телец

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Близнецы

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Рак

Карман остается полупустой. Но ваши изобретения могут вскоре принести большую прибыль. Работайте на перспективу.

Лев

Поступят ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Заключать новые финансовые сделки не время.

Дева

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Просто утром беритесь за работу. Не медлите с важными выплатами. Конец недели не порадует хорошими доходами.

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Весы

Большие денежные операции лучше не проводить. Рискуете потерять большую сумму. Не берите кредитов под залог имущества.

Скорпион

Не стоит соглашаться на подработку. Будет обещано больше, чем вы реально получите на руки. Обходитесь существующими средствами.

Стрелец

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать.

Козерог

Один из самых удачных дней недели. Будут легко решаться застарелые имущественные вопросы. Делайте денежные взносы в новые проекты. Они принесут немалую прибыль.

Водолей

Сохраняется низкий уровень заработка. Появятся перспективные финансовые предложения. Ради этого сейчас придется пожертвовать определенной суммой.

Рыбы

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала к своему бизнесу. В перспективе будете иметь много хлопот.

Ретроградными станут Юпитер, Сатурн и Венера. Солнце находится на агрессивной звезде Альголь. Предприниматели продолжат закрывать свой бизнес и сокращать персонал. Выигрывает тот, кто не будет спешить.

Автор: Gazeta.ua
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