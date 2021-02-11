Гороскоп на 12 февраля: каким знакам повезет этого дня

Заявляйте о себе, демонстрируйте свои таланты. Вас заметят и пригласят к сотрудничеству надежные работодатели. Фото: pixabay.com

12 февраля жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Не пора беспокоиться о повышении прибыли. Позаботьтесь о сохранении существующих доходов. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Утренние часы пробудят творческое вдохновение. Не проспите волшебного рассвета, - говорит астрологиня. - Посвятите любимым утро. Тогда к вечеру вас будет сопровождать приподнятое настроение. Способствуйте развитию своих способностей. Не разменивайте талант на мелкие монеты. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику. Успех будет преследовать Раков, Львов и Козерогов. Заявляйте о себе, демонстрируйте свои таланты. Вас заметят и пригласят к сотрудничеству надежные работодатели".

Овен

Не начинайте интимных отношений. Испытаете разочарований. Этот день способствует покою и целомудренной романтике.

Телец

Вы не будете понимать мотивов поступков любимых. Ощущение растерянности испортит настроение. Но серьезных причин для переживаний не будет. Партнеры хорошо относятся к вам.

Близнецы

Проблем с финансами не будет. Денежные операции могут проходить с небольшими задержками. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Рак

Назначать романтическое свидание не следует. Не обещайте любимым уделить им внимание вечером. Реальность не будет соответствовать вашим планам.

Лев

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте.

Дева

Будьте мягче к любимым. Не реагируйте на их эмоциональные всплески. Поддержите милых и позаботьтесь об их самочувствии.

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Весы

Не высказывайте материальных претензий партнерам. Эта тема легко перерастет в конфликт. Поговорите о чем-то приятном за ужином.

Скорпион

Вы не будете видеть своей выгоды. Поэтому не будете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Стрелец

Любимые увлекутся общением с другими людьми. Избегайте этому. Попробуйте чем-то заинтересовать милых.

Козерог

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Содержатся стабильные доходы. Проверяйте правильность заполнения финансовых документов.

Водолей

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Рыбы

Введите любимых в круг своих интересов. Тогда ваша социальная активность не будет мешать личной жизни.

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