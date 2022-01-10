Гороскоп на 11 января: кто станет богаче и мудрее

Обменивайтесь опытом с коллегами. Плодотворно будут проходить переговоры. Фото: pixabay.com

11 января будет хорошо работать голова. Вам начнет удаваться больше, чем раньше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начинайте занятия с углубленного изучения предметов, – говорит астролог. – Обменивайтесь опытом с коллегами. Плодотворно будут проходить переговоры. Особенно, если все участники намерены достичь договоренности. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Лихорадка будет вредить вашим делам. Страсти могут разгореться не на шутку. Через несколько дней начнется неблагоприятный для начинаний двухнедельный период. Учтите это в своих планах. Активнее поработайте на этой неделе. Богаче и мудрее станут Тельцы, Весы, Козероги и Водолеи".

Овен

Денег в кармане мало. Позаботьтесь об экономном использовании. Переход на новое место работы будет финансово невыгоден.

Телец

Удача вам улыбнется. Сделки купли-продажи пройдут удачно. Вы сможете сэкономить немалую сумму.

Близнецы

Не стоит в этот день обращаться к представителям исполнительной власти. Судебные дела заводить не следует. Это будет стоить неоправданно дорого.

Рак

Рассчитывать на материальную поддержку со стороны окружающих не следует. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами. А их окажется немало.

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Лев

Заработок не будет отвечать вашим ожиданиям. Срочный ремонт техники отнимет много денег.

Дева

Ваши финансовые расчеты окажутся неправильными. Делать взносы в долгосрочные проекты не время. Не выставляйте в продажу свои вещи.

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Весы

Наиболее важные операции проведите во второй половине дня.

Скорпион

Не давайте финансовых расписок. Не берите ссуд. Ситуация остается непростой. Старайтесь не усложнять ее.

Стрелец

В вашем распоряжении необходимый минимум денег. Однако этого вполне хватит для покрытия необходимых затрат.

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Козерог

Вернитесь к нерешенным материальным вопросам. Сейчас у вас будет больше шансов привести их в порядок.

Водолей

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти в соответствии с вашей работоспособностью. Открывайте депозитные счета.

Рыбы

Ваши проекты будут поддержаны руководством. Соответственно вырастет зарплата. Возможны премиальные.

В течение недели с 10 по 16 января будет трудно возвращаться к работе после отдыха. Это отличное время для обучения.