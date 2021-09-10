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суббота, 11 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 11 сентября: чего сегодня делать нельзя

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Гороскоп на 11 сентября: чего сегодня делать нельзя
Выбирайте активные виды отдыха. Пусть домашние дела подождут. Фото: pixabay.com

11 сентября будет преобладать позитивный настрой. Люди будут волноваться даже из-за нехватки денег. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные многим придадут оптимизма, - говорит астролог. - Не сидите дома. Встречайтесь с хорошими знакомыми. Отправляйтесь в небольшое путешествие. Выбирайте активные виды отдыха. Пусть домашние дела подождут. Не поминайте бывшие конфликты и проблемы. Не давайте волю ревности. Все это может испортить прекрасные выходные".

Овен

Посторонняя финансовая поддержка не понадобится. Недавно полученных средств хватает на все необходимое. Приобретение одежды желательно отложить.

Телец

Вы можете понести заметные убытки из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Отложите решение финансовых проблем до понедельника.

Близнецы

Вам будет везти в финансовых делах, но знайте меру. Не все коммерческие предложения будут выгодными для вас. Рассчитывайтесь за товары наличкой.

Рак

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Лев

Вы будете иметь возможность приобрести необходимые вещи. Денег хватает. Дела будут идти хорошо. Ограничивать себя в чем-то не придется.

Дева

Много денег в эти дни не заработать. Не стоит и стремиться к этому. Будьте щедрыми на помощь ближнему. Подавайте милостыню.

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Весы

В вашем распоряжении будет мало налички. Придется обращаться к сэкономленных ранее средств.

Скорпион

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Стоит рассчитывать на поддержку друзей. Они не оставят вас в беде.

Стрелец

Недостаток средств будет ощущаться остро, поэтому выходные лучше провести дома. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Подождите с большими покупками.

Козерог

Проблем с деньгами не будет, если не будете тратить средства сразу после зарплаты. Удачных взносов сделать не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорчены.

Водолей

Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов.

Рыбы

Не ищите подработки. Необходимости в этом не будет. Лучше восстановите силы перед следующей рабочей неделей.

Астролог поразила прогнозом на сентябрь.

Автор: Gazeta.ua
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