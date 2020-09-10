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пятница, 11 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 11 сентября: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 11 сентября: чего нельзя делать в этот день
Заработанные в этот день деньги не попадут сразу в ваши руки. Фото: pixabay.com

11 сентября не подписывайте имущественных сделок и не спешите с обещаниями. Выполнить их будет сложно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заработанные в этот день деньги не попадут сразу в ваши руки, - говорит астролог. - Не выставляйте в продажу свои вещи. За них не дадут удовлетворительной цены. Мало приятных событий обещает пятница. Поведение окружающих часто будет казаться неадекватным. Будет много хаоса и неразберихи. Свидание могут переноситься. Планы будут разрушаться. Будьте готовы к экспромту. Водители должны помнить о повышении аварийной опасности. Не будьте скупыми, потому что придется платить дважды. В этот день нельзя доверять случайным знакомым, вкладывать куда-то свои деньги, покупать обувь и предметы роскоши, ссориться, обвинять родителей и любимых, браться за тяжелую работу и начинать новые отношения. Ничего хорошего из этого не получится".

Овен

Согласовать свои планы с намерениями близких не удастся. Ищите компромиссов. Будьте любезны.

Телец

Романтические приключения не предвещают ничего хорошего в этот день. Удерживайте контроль над ситуацией. Не давайте обещаний. Впоследствии пожалеете о них.

Близнецы

Уклоняйтесь от возможности завязать новые знакомства. Есть высокая вероятность еще раз пережить разочарование в любви.

Рак

Устройте вечер воспоминаний. Вспомните вместе с милыми очаровательные моменты вашей совместной жизни. Почувствуйте себя счастливыми.

Лев

Осуществить задуманное не удастся. Имейте резервные идеи для вечернего досуга. Будьте источником оптимизма для окружающих.

Дева

Не уклоняйтесь от исполнения супружеских обязанностей. Партнеры будут остро реагировать на вашу невнимательность к ним.

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Весы

Вы получите поздравления от незнакомого человека. Интрига сохранится до вечера. Почувствуйте себя героем романтического приключения.

Скорпион

Вечером есть риск поссориться с любимыми. Попробуйте быть исключительно ласковыми в течение дня. Предупредите возможные неприятности.

Стрелец

Неожиданности в поведении любимых будут держать вас в напряжении. С малейшей причины может вспыхнуть искра между вами и партнерами. Будьте сдержанными.

Козерог

Окружите любимых заботой. Не скрывайте своих чувств. Будьте сами источником сюрпризов. Инициативу будет вознаграждено.

Водолей

Предлагать любимым руку и сердце не время. Они не готовы круто изменить свою жизнь. Обращайтесь непринужденно.

Рыбы

Вам не будут нравится условности и ритуалы. Однако любимые могут ждать от вас знаков внимания и комплиментов. Не разочаровывайте их.

С каждым новым сезоном меняются модные тренды. Стилисты рассказали, какие вещи стали не актуальными и почему их носить не стоит.

Автор: Gazeta.ua
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