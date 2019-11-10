Гороскоп на 11 ноября: на какие знаки ждет лучший день в году

Не время заниматься оформлением наследства и договоров о купле-продаже чего-либо. Фото: astrozodiac.net

11 ноября - сложный день с рядом непредвиденных событий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите проведение важных переговоров и командировок, - говорит астролог. - Не время заниматься оформлением наследства и договоров о купле-продаже чего-либо. Чаще будут случаться ошибки в документах. Окружающие будут слишком чувствительными. Оставайтесь мудрыми и терпеливыми. Следите за рулем. Повышается аварийность на дорогах. Украсьте свой дом новым предметом интерьера. Вкусной получится выпечка. Этот день станет одним из лучших в году для Дев и Весов".

Овен

Один из самых сложных дней. Вы рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о завтрашнем дне. Ведите плановую экономику.

Телец

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Близнецы

Карман остается полупустой. Ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Рак

Растет список должников. Заработано немалую сумму, однако в руки она в полном объеме не может попасть. Отнеситесь к ситуации с юмором. Потому что ее сейчас не изменить.

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Лев

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей.

Дева

Поступят ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Лучше будут проходить финансовые операции перед концом рабочего дня.

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Весы

Получите хорошее вознаграждение за свой труд. Заработок превысит ваши ожидания. Порадуйте себя вкусненьким.

Скорпион

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Вовремя платите налоги. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Стрелец

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Козерог

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества.

Водолей

Допущены этого дня ошибки в ведении дел будут стоить дорого. Не разбрасывайтесь деньгами. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Рыбы

Снижается общий уровень материального обеспечения. Ради перспективы увеличения доходов сейчас придется пожертвовать определенной суммой.

Неделя с 11 по 17 ноября - это время как материальных достижений, так и большие потери. Астролог рассказала, на что надеяться на этой неделе.