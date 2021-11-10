Гороскоп на 11 ноября: как вернуть в свою жизнь деньги и успех

Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Наживете себе противников. Фото: pixabay.com

11 ноября обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений будет непросто прийти к согласию. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Желание достичь справедливости будет толкать людей к активным действиям, – говорит астролог. – Особенно остро будут поражать грубость и жестокость. Не переносите дух борьбы в свои дома. Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Наживете себе противников. Корректно выйдите из неприятного разговора. Утром будьте нежны и любезны. Родные будут благодарны вам за хорошее настроение перед рабочим днем. Чтобы вернуть в свою жизнь деньги и успех, работайте упорнее. Судьба улыбнется талантливым и целеустремленным. Не бойтесь менять профессию, невзирая на возраст. Пора осуществлять желания. Записывайтесь на курсы, учите иностранные языки, обменивайтесь опытом".

Овен

Все деньги будут идти на хозяйственные нужды. Пополнение кармана не ожидается. Возможны убытки из-за небрежного отношения к своим вещам.

Телец

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Пора зарабатывать, а не тратить. Купленные в этот день вещи недолговечны.

Близнецы

Самостоятельно обеспечить необходимый размер прибыли не получится. Работа в команде принесет наилучший заработок.

Рак

Не стоит рассчитывать на далекие финансовые перспективы. Ситуация далека от стабильности. Не покупайте товары в рассрочку.

Лев

Некоторые финансовые ограничения заставят вас экономить. Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам.

Дева

Выбирайте безналичную форму расчета. С наличными будут возникать проблемы. Окажите материальную поддержку старшим членам семьи.

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Весы

Размер прибыли будет меньше ожидаемого. Выясните причины такого понижения. Это может быть ошибкой. Не покупайте драгоценности.

Скорпион

Не пытайтесь заработать на проведении сделок с недвижимостью. Хороших предложений не будет. Вы потеряете дорогое время.

Стрелец

Сохранить сбережения неприкосновенными не получится. Не занимайте знакомым свои вещи. Сложно будет вернуть их обратно.

Козерог

Для совершения денежных сделок лучше подойдет вторая половина дня. Покупать предметы для оформления интерьера не следует.

Водолей

Размер доходов не возрастет. Один за другим будут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте все расчеты.

Рыбы

День напрасно потраченных усилий. Искать дополнительные источники доходов не стоит. Не допускайте хаотических издержек. Контролируйте движение денег.

Астролог удивила прогнозом на вторую неделю ноября.