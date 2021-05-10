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вторник, 11 мая 2021 07:00

Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем

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Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Воспользуйтесь возможностью заработать больше денег и приумножить свои сбережения. Фото: pixabay.com

11 мая резко повышается плодовитость организма. Не допустите появления нежелательной беременности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Новолуние начнется после захода солнца, - говорит астролог. - Целый день заботьтесь о завершении начатых ранее дел и наводите порядок. Не стоит идти на отчаянные шаги. Риск оправдается. Отложите в сутки начало важных дел. Действуйте осторожно и не пытайтесь предсказать результатов своих действий. Стоит быть осторожными в отношениях. Овнам, Близнецам, Козерогам и Рыбам будет везти во всем. Воспользуйтесь возможностью заработать больше денег и приумножить свои сбережения".

Овен

Рассматривайте возможность участия в новых финансовых проектах. Но в этот вторник нельзя делать первых взносов. Осуществляйте только ежедневные расчеты.

Телец

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Берегите свои вещи от повреждения в публичных местах.

Близнецы

Будет наблюдаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя обновкой.

Рак

Обходите авантюрные финансовые предложения. Наблюдайте за изменением экономической ситуации. Не рискуйте собственными деньгами.

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Лев

Сделайте желаемые покупки до обеденного часа. Вечерние переговоры по финансовым вопросам лучше отменить. Остерегайтесь мошенничества.

Дева

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Весы

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными покупками. Следите при проведении валютных операций.

Скорпион

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Не одалживайте людям деньги.

Стрелец

Расходы превышать заработки. Не стоит заниматься вопросами купли-продажи недвижимости. Выгодных предложений не будет.

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Козерог

Ожидается поступление доходов. Удачно воспользоваться ими вы не сможете. Подождите с затратами. Хорошо пройдут банковские операции.

Водолей

Покупать ценные бумаги не следует. Бодрствуйте во время оформления финансовой документации. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Рыбы

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам и к неожиданным выигрышам.

Астролог ошеломила прогнозом на эту неделю. Узнайте первыми, что принесет середина мая каждому знаку.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
11
мая

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