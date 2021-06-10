Гороскоп на 11 июня: как найти путь к сердцу любимых

Поддерживайте приятную атмосферу в доме и рабочем коллективе. Наслаждайтесь шедеврами искусства. Фото: pixabay.com

11 июня не пытайтесь избегать неприятных разговоров или проблем в отношениях. Их следует решать. Действуйте уверенно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день настроит людей на мирный лад, - говорит астролог. - Большинство проблем можно будет решить без лишних хлопот. Цените добрые намерения окружающих. Поддерживайте приятную атмосферу в доме и рабочем коллективе. Наслаждайтесь шедеврами искусства. Слушайте приятную музыку. Фотографируйте. Путешествуйте. Воспитательные беседы с детьми проведите в уютной обстановке. Говорите тихо. Результаты таких разговоров вас порадуют. Путь к сердцу любимых ищите через их желудок. Узнайте о любимых блюдах своих избранников. Сделайте им гастрономический сюрприз".

Овен

Проведение крупных денежных операций лучше отложить на пару дней. Вечером может исчезнуть некоторая сумма. Не занимайтесь ремонтом офисной техники.

Телец

Ситуация обратит к лучшему. Вы сможете более свободно планировать свои расходы. Рассчитывайтесь за товары и услуги наличными.

Близнецы

Уровень доходов остается без изменений. Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте чеки.

Рак

Не налагает больших надежд на этот день. Обещаний будет больше, чем реальной прибыли. Могут быть потеряны ювелирные изделия. Не носите с собой драгоценностей.

Лев

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Но не стоит рассчитывать на везение. Прибыли будут эквивалентными затраченным вами усилиям.

Дева

Содержится средний уровень доходов. Вам будут мешать работать внешние обстоятельства. Ожидать высокого заработка не стоит.

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Весы

Вопрос материального обеспечения будет стоять остро. Доходы едва смогут покрывать расходы. Заручитесь поддержкой родных.

Скорпион

Ваши финансовые возможности ограничены. Необходимую сумму для осуществления серьезных операций придется подбирать из разных источников.

Стрелец

Больше денег поступит от участия в коллективном проекте. Не пора открывать собственный бизнес. Он будет убыточным.

Козерог

У вас будет прекрасная возможность укрепить свои финансовые позиции. Ожидается хорошая прибыль. Не спешите открывать депозитные счета. Не спорьте с руководством.

Водолей

Прибыльным этот день не назовешь. Совершать крупные покупки не стоит. Нельзя вносить залоговые суммы за дом или авто. Есть риск выбросить на ветер большие средства.

Рыбы

Проблем с деньгами не будет. Средства придут сразу из нескольких источников. Однако могут так же быстро уйти из рук. Не следует гулять по магазинам.

10 июня состоялось редкое кольцеобразное солнечное затмение.