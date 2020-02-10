Гороскоп на 11 февраля: чем будет поражать вторник

Судьба будет хранить порядочных людей от неприятностей. Фото: astrozodiac.net

11 февраля не лежите долго в кроватях. Повезет ранним птичкам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В первой половине дня могут воплощаться ваши самые смелые планы, - говорит астролог. - Будьте искренними в чувствах. Становитесь на защиту справедливости. Благородство будет высоко цениться. Судьба будет хранить порядочных людей от неприятностей. Не идите на компромисс с собственной совестью. После обеда не планируйте важных дел. Довести их до ума будет непросто. Особенно много вреда принесет человеческая зависть".

Овен

Отложите крупные покупки до лучших времен. Хозяйничайте экономно. Основные события дня будут сосредоточены вокруг детей. Проведите с ними больше времени. Вы получите настоящее удовольствие.

Телец

Проведите наиболее важные финансовые операции в первой половине дня. Отложите покупку авто. Особенно если у него уже был хозяин.

Близнецы

Не покупайте лотерейных билетов. Выигрыша не будет. Материальные споры будут решаться не в вашу пользу. Подождите.

Рак

Супружеская жизнь не может строиться по правилам и инструкциям. Научитесь спокойно воспринимать отличную от своей точку зрения.

Лев

Фантазия может завести вас далеко. Не путайте ее с реальностью. Так вы можете попасть в неловкое положение.

Дева

В вашем доме вечером не будут закрываться двери. К детям и другим членам семьи могут приходить гости. Это будет раздражать после тяжелого рабочего дня. Запаситесь терпением.

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Весы

Проведите вместе с любимыми вечер в уютном кафе. Такой конец дня оживит взаимные чувства. Вы снова почувствуете влечение друг к другу.

Скорпион

Все пойдет по намеченному плану. Дополнительной прибыли не будет. Вложите часть заработанного в техническое оснащение бизнеса.

Стрелец

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Можно надеяться и на поддержку родных. Помогайте другим преодолеть финансовые затруднения.

Козерог

Судьба даст вам шанс еще раз наладить отношения с избранниками. На этот раз старайтесь не ошибиться. Потому что потеряете дорогого человека.

Водолей

Не надо нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того можете чувствовать ограничения в финансах.

Рыбы

Попробуйте смириться с некоторыми чертами характера ваших близких. Перевоспитать их вы не сможете. Не портите себе настроение.

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