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среда, 11 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 11 декабря: чего категорически нельзя делать

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Гороскоп на 11 декабря: чего категорически нельзя делать
Этот день будет богат на сюрпризы. Фото: astrozodiac.net

Идти на собеседование с целью трудоустройства лучше утром 11 декабря. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От полудня и дальше показать себя с лучшей стороны будет сложно, - говорит астролог. - До обеда работа пойдет боль удачно. Этот день будет богат на сюрпризы. И приятные, и не очень. Будьте готовы к экспромту. Не спешите с обещаниями. Выполнить их будет сложно. Говорите правду или молчите. Не портите свою репутацию ради сиюминутной выгоды. Категорически нельзя ставить точку в отношениях, планировать дальние пешие походы, вкладывать деньги в компьютерную технику. Она может давать сбой".

Овен

Существенных изменений к лучшему в сфере финансов не будет. Соотносите расходы с имеющейся суммой в кошельке.

Телец

Заработанные в этот день деньги не попадут сразу в ваши руки. Не выставляйте на продажу свои вещи. За них не дадут много денег.

Близнецы

Руководство благосклонно отнесется к вам. За добросовестную работу вы получите премиальные. Но их выплату задержат.

Рак

Вы будете иметь на руках ограниченную сумму. Но прожиточный минимум сможете легко обеспечить. Не нужно покупать одежду и обувь. Они не будет носиться.

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Лев

Не стоит воплощать в жизнь новые финансовые проекты. Они будут убыточными. Наблюдайте за изменением экономической ситуации. Старайтесь удерживать материальную стабильность.

Дева

Судьба убережет вас от неоправданных затрат. Не унывайте по поводу отмены каких-то финансовых операций. Не покупайте предметов интерьера. Впоследствии поступят лучшие предложения.

Весы

Активно влиять на состояние финансовых дел вы сейчас не в состоянии. Плывите по течению. Не берите на себя ответственность за общую кассу.

Скорпион

Увеличатся расходы на поддержание здоровья. Не жалейте на это денег. Торговые операции могут принести заметные убытки. Тщательно проверяйте накладные документы.

Стрелец

Выгодных финансовых предложений не будет. Но на покрытие текущих расходов средств хватает. В этот день будут находиться потерянные ранее вещи.

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Козерог

Воспользуйтесь утренними часами для проведения запланированных денежных операций. Позже удача будет не на вашей стороне.

Водолей

Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия впоследствии могут пересматриваться. Выгодные предложения будут поступать на следующей неделе. Сейчас хозяйничайте экономно.

Рыбы

По возможности рассчитывайтесь за услуги бартером. С выплатой наличных будут возникать проблемы. Кредиторы могут напомнить о задолженности. Найдите способ погасить ее.

В 2020 году Близнецы будут часто менять места работы, учебы и жительства. Не долго могут продолжаться начатые отношения. Астролог сообщила, что Близнецам удастся лучше всего.

Автор: Gazeta.ua
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