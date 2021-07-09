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Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас

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Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Вечером в субботу многие откроют в себе способности предвидеть будущее. Фото: pixabay.com

10 июля будем иметь новолуние. Это начало нового лунного цикла. В эти выходные мало кто сможет усидеть дома. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди станут интересны ко всему, - говорит астролог. – Поэтому провести выходные можно на экскурсии, в путешествия или в дискуссионном клубе. Лучше заниматься не спортом, а физкультурой. Не перегружайте организм изнурительными упражнениями. Новолуние повлияет на каждого из нас. Не хватит терпения. Не беритесь за кропотливую работу. Длительное время выполнять ее будет непросто. Составляйте планы на вторую половину лета. Вечером в субботу многие откроют в себе способности предвидеть будущее. Это прекрасное время, чтобы распределять финансы и договариваться о сотрудничестве с другими людьми".

Овен

Деньги будут поступать вовремя. Но все время их не хватает. Поищите постоянный источник финансового оттока.

Телец

С деньгами проблем не будет. Возможны неприятности на рынке и в магазинах. Вы можете приобрести вещи сомнительного качества.

Близнецы

Будут нужны немалые средства на хозяйственные расходы. Придется ограничить себя в расходах на развлечения.

Рак

Не стоит начинать ремонта техники или реконструкции помещения. Эти процессы затянутся надолго и могут поглощать львиную долю прибыли.

Лев

Поработайте в эти выходные. Стоит приложить усилия для улучшения своего материального положения. Хорошая работа будет оценена.

Дева

Вам будет везти. В магазине найдется необходимый товар. И цены на него вполне будут удовлетворять.

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Весы

Неделя выдалась удачной. Материальных проблем не будет. Позвольте себе отдохнуть от будничных хлопот.

Скорпион

Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они вернутся поврежденными. Не жалейте средств на реализацию культурной программы. Время тратить, а не зарабатывать.

Стрелец

Дефицита средств не будет. И воспользоваться ими по своему усмотрению помешают внешние обстоятельства. Не обещайте людям финансовой поддержки.

Козерог

Детские шалости испортят не только ваше настроение. Придется подсчитывать убытки. Дополнительной прибыли не ожидается.

Водолей

Ваши финансовые возможности ограничены. К тому же есть опасность потери из-за невнимательности. Следите за кошельком. Забытые и потерянные вещи обратно не вернутся.

Рыбы

Когда совершаете покупки, учитывайте их качество и функциональность. Отложите приобретение престижных вещей. Переплата за фирменный знак не оправдает себя.

Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах.

Автор: Gazeta.ua
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