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Гороскоп на 10 января: как сделать этот день успешным и прибыльным

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Гороскоп на 10 января: как сделать этот день успешным и прибыльным
Добивайтесь, побеждайте, не сдавайтесь. Вознаграждение ждет трудолюбивых и мудрых, терпеливых и целеустремленных. Фото: pixabay.com

10 января найдите у себя силы извиниться перед близкими. Никто не застрахован от ошибок, но смелость признать их имеют не все. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многие люди проведут первую половину дня в подавленном, депрессивном состоянии, - говорит астролог. – Будут опускаться руки из-за ощущения беспомощности. После обеда будет обостряться чувство справедливости. Желание защитить правду будет толкать более активных граждан к конкретным действиям. Не переносите духа борьбы в свои дома. Часто неуместно задавать вопросы о справедливости в кругу семьи. Чтобы сделать этот день успешным и прибыльным, беритесь за дела, требующие командного сотрудничества. Только в паре с надежным партнером вы способны на большее. Добивайтесь, побеждайте, не сдавайтесь. Вознаграждение ждет трудолюбивых и мудрых, терпеливых и целеустремленных".

Овен

Крайне сложный день. По возможности откажитесь от важных финансовых сделок. Следите за своими вещами. Увеличится количество краж.

Телец

Звезды не будут способствовать осуществлению ваших финансовых проектов. Пора экономить, а не тратить. Купленные в этот день вещи недолговечны.

Близнецы

Размер прибыли будет меньше ожидаемого. Выясните причины такого понижения. Это может быть ошибкой. Не покупайте драгоценности.

Рак

Размер доходов не возрастет. Один за другим будут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте все расчеты.

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Лев

Не стоит рассчитывать на далекие финансовые перспективы. Решайте задачи в порядке их поступления. Ситуация постепенно стабилизируется.

Дева

День напрасно потраченных усилий. Заметной прибыли не ожидается. Не допускайте хаотических издержек. Контролируйте движение денег.

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Весы

Самостоятельно обеспечить необходимый размер прибыли не получится. Работа в команде принесет наилучший заработок.

Скорпион

Все деньги будут идти на хозяйственные нужды. Пополнение кармана не ожидается. Возможны убытки из-за небрежного отношения к своим вещам.

Стрелец

Некоторые финансовые ограничения заставят вас экономить. Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам.

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Козерог

Сохраняется сложная финансовая ситуация. На фоне длительного дефицита средств неудачи в этот день будут восприниматься острее. Приобретенная техника скоро выйдет из строя.

Водолей

Сохранить сбережения неприкосновенными не удастся. Не занимайте знакомым свои вещи. Сложно вернуть их обратно.

Рыбы

Не пытайтесь заработать на проведении сделок с недвижимостью. Хороших предложений не будет. Вы потеряете дорогое время.

Астролог рассказала, чего ждать от недели с 10 по 16 января. Ее прогноз никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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