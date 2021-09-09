Гороскоп на 10 сентября: на какие знаки ждет мегаприбыль

Переговоры по финансовым вопросам отложите на пару дней. Фото: pixabay.com

10 сентября мало что будет удаваться с первого раза. Могут ломаться смартфоны, теряться письма. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ошибки в работе будут случаться чаще, чем обычно, - говорит астролог. - Поэтому придется возвращаться к уже почти завершенным делам и начинать все сначала. Окружающие не будут спешить на помощь. Нехватка времени будет ощущаться в течение дня. Не начинайте строительства. Принимать поспешные решения опасно. Храните умеренность во всем. Мегаприбыль ждет Стрельцов, Водолеев и Рыб".

Овен

Заработанные деньги дойдут до вас не в полном объеме. Не позволяйте себя обмануть. Регистрировать новое предприятие не пора. Оно будет убыточным.

Телец

Должники не смогут вовремя вернуть вам деньги. Дополнительных доходов не будет.

Близнецы

В вашем распоряжении мало денег. Принимайте хорошо взвешенные решения по финансовым вопросам. Не рассчитывайте на интуицию.

Рак

Вы не будете ограничены в финансах. Однако удовлетворить часть своих потребностей не удастся. Появятся срочные выплаты.

Лев

Удача будет не на вашей стороне. Будут пересматриваться деловые соглашения. Увеличатся налоговые выплаты. Интересные финансовые предложения получат конкуренты. Не одалживайте людям деньги.

Дева

Неблагоприятный день. Заработанные деньги пойдут на погашение срочных счетов. Качество купленных товаров не будет удовлетворять вас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем

Весы

Переговоры по финансовым вопросам отложите на пару дней. Не оформляйте имущественных поручений. Пополнить бюджет не удастся. Это не ваш день.

Скорпион

Уровень состояния остается неизменным. Найти более выгодные условия работы не удастся. Отложите покупку бытовой техники.

Стрелец

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе и внеплановые расходы. Брать кредит не следует.

Козерог

Резко увеличится отток денег. Придется повысить интенсивность труда для сохранения положительного финансового баланса. Родные потребуют материальной поддержки.

Водолей

Перед вами откроются новые финансовые перспективы. Не позволяйте себе лениться. Работайте на будущее. Экономьте часть заработка.

Рыбы

На все необходимое денег хватает. Увеличению доходов препятствует неторопливость партнеров по бизнесу. Не стоит покупать авто.

Астролог рассказала, что особого подготовила вторая неделя осени.