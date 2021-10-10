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воскресенье, 10 октября 2021 07:00

Гороскоп на 10 октября: кто сегодня станет богаче и счастливее

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Гороскоп на 10 октября: кто сегодня станет богаче и счастливее
Удачное время, чтобы бросить пить и курить. Фото: pixabay.com

10 октября пригласите в гости людей, которые заряжают позитивом. Избегайте встречи с теми, через кого нервничаете и чувствуете себя неуверенно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сблизятся люди, которые занимаются общими делами, - говорит астролог. - Участятся служебные романы. Наступает период перемен в личной жизни. Будьте открытыми к новым поклонникам. Среди них есть шанс встретить свою пару. Продемонстрируйте миру все, что умеете. Богаче и счастливее этого дня станут Тельцы, Близнецы, Весы и Скорпионы. Не обращайтесь к сервисным службам. Не покупайте холодильников или телевизоров. Удачное время, чтобы бросить пить и курить".

Овен

Будут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Оно расставит все точки.

Телец

Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте отношения. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

Близнецы

Отношения с любимыми изменятся к лучшему. Пусть никто не помешает вашему общению. Сделайте выходные незабываемыми.

Рак

Романтического настроения не будет. Преобладает желание побыть в одиночестве. Шумные компании будут утомлять вас. Позвоните старым друзьям.

Лев

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Дева

Легко будут преодолеваться недоразумения между влюбленными. Проведите вдвоем эти дни. Одинокие могут найти свою пару.

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Весы

Сдержанное поведение любимых будет ограничивать вашу активность. Не пора признаваться в любви. Партнеры будут склонны отказать.

Скорпион

Разрушать свои планы ради прихоти любимого человека не следует. Стройте отношения на условиях учета интересов каждого. Сумейте отстоять свои права.

Стрелец

Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Храните уравновешенность. Больше внимания уделите детям.

Козерог

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь. Выясняйте недоразумения без посторонней помощи.

Водолей

Супружеские пары со стажем будут иметь возможность прекрасно провести эти дни. Согласие царить в вашем доме. Чувства молодых пройдут испытания на верность.

рыбы

Преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. В случае необходимости обратитесь за советом к старшим членам семьи.

Астролог дала прогноз на выходные и рассказала, какие знаки будут самыми счастливыми.

Автор: Gazeta.ua
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