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среда, 10 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 10 ноября: в чью дверь постучит счастье

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Гороскоп на 10 ноября: в чью дверь постучит счастье
Получите интересное предложение о сотрудничестве, пригласят на свидание или неожиданно поднимут зарплату. Фото: pixabay.com

10 ноября будьте красноречивыми. Окружающие будут слушать вас с удовольствием. Воспользуйтесь этим, чтобы заявить миру о себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошее настроение в этот день вряд ли что-нибудь испортит, – говорит астролог. – Не стоит заботиться о пополнении кошелька. Это время полезных затрат. День не очень продуктивный, но полон приятных неожиданностей. Удовлетворяйте свои желания. Но не забывайте учитывать и интересы окружающих. Подавайте милостыню нуждающимся. Встречи и посещения знакомых и родственников не стоит планировать на утро. Лучше – вечером. Счастье постучит в двери Овнов, Весов, Рыб и Тельцов. Получите интересное предложение о сотрудничестве, пригласят на свидание или неожиданно поднимут зарплату.

Овен

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от своих планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут волновать.

Телец

Растут расходы. Часть заработка пойдет на уход за больными родными. Вам может потребоваться материальная поддержка друзей.

Близнецы

Дела будут идти неплохо. Не сдавайте свои вещи и авто в ремонт. Есть риск переплатить за предоставленные услуги.

Рак

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день издержек. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе чуть-чуть пороскошествовать.

Лев

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Дева

Появятся задержки с получением заработка. Придется воспользоваться собственным финансовым резервом. Отложите покупку мебели.

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Весы

На все необходимое денег будет хватать. Пора подумать об обустройстве уютного дома. Купите товары для дома.

Скорпион

Новых финансовых поступлений следует ожидать только поздно вечером. Сумейте разумно распорядиться существующими денежными средствами. Купите самое необходимое.

Стрелец

Экономить не придется. Ваш кошелек станет гораздо тяжелее. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Козерог

Сложно будет содержать достойный уровень материального обеспечения. Торговые сделки будут проходить неудачно.

Водолей

Денег не хватит на уплату необходимых счетов. Ищите выход из затруднения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

Рыбы

Вы сможете совершить много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

Астролог удивила прогнозом на вторую неделю ноября.

Автор: Gazeta.ua
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