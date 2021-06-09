Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас

Это время раскрытия творческой фантазии. Ко многим вернутся силы и вдохновение. Фото: pixabay.com

10 июня будем иметь новолуние и Солнечное затмение. Это день искаженных фактов и лживых показаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Мысли о личной жизни могут навевать грустное настроение, - говорит астролог. - Не беспокойтесь. Вам не дадут долго грустить в одиночестве. Солнечное затмение повлияет на каждого из нас. Почувствуем облегчение. Куча проблем отпадет. Легко будет распрощаться с вредными привычками и вывести из своего окружения недоброжелателей. Это время раскрытия творческой фантазии. Ко многим вернутся силы и вдохновение. Не давайте слишком сильно разгуляться своей фантазии. Позже предстоит пережить горькое разочарование".

Овен

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить поздно вечером.

Телец

Деньги будут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться неплохо. Следите за качеством купленных товаров. Они могут иметь некоторые недостатки.

Близнецы

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не направляйте усилия на исправление ситуации. Впоследствии все образуется.

Рак

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких людей или покровителей. Собственных денег будет недостаточно для осуществления необходимых расчетов.

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Лев

Отложите решение важных денежных вопросов. В течение дня займитесь наведением порядка в документации. С пятницы ваши финансовые дела пойдут в гору.

Дева

Будет ощущаться нехватка денег. Но отказываться от необходимого не стоит. Вам удастся найти желанные вещи в магазине. Еще и цена приятно удивит.

Весы

Дела будут двигаться слишком медленно и беспорядочно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не переживайте. Ждите. С новой недели картина изменится кардинально.

Скорпион

Вы можете иметь убытки из-за непродуманных действий партнеров. Не пускайте на свой порог новых знакомых. Вовремя ремонтируйте сантехнику.

Стрелец

Дефицита средств не будет. Но осуществить необходимые покупки лучше на следующий день. Отложите до следующего понедельника рассмотрение новых финансовых проектов.

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Козерог

Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Увеличится отток денег. Старайтесь не делать долгов.

Водолей

Заработок получится небольшой. Не тратьте время на подработки. Это день приятных расходов. Покупайте подарки любимым. Побалуйте и себя обновкой.

Рыбы

Ожидать увеличения уровня заработка не следует. Приложите усилия для удержания бездефицитного денежного баланса. Не допускайте финансового риска.

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