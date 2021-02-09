Гороскоп на 10 февраля: к предостережениям астролога стоит прислушаться

В этот день лучше завершать начатые дела. Новые идеи не будут приживаться. Фото: pixabay.com

10 февраля - день романтиков. Назначайте свидания любимым. Будьте откровенны. Говорите им о своих чувствах. Они не останутся равнодушными к такому проявлению любви. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это время накануне новолуния, - говорит астрологиня. - В этот день лучше завершать начатые дела. Новые идеи не будут приживаться. Запущенные проекты окажутся бесперспективными. Не спешите доверять сенсационным новостям. Это день прожектерства и лжи. Воздержитесь от распространения сплетен. Будут теряться вещи. Собирайтесь на работу заранее. Возможны недоразумения с транспортом. Бежать от неприятных разговоров со знакомыми не следует. Призовет на помощь чувство юмора. Разрядите обстановку. Разговор пойдет в конструктивном русле".

Овен

Стены имеют не только уши, но и корыстные намерения. Следите за своими словами. Полученную из ваших уст информацию могут использовать против вас.

Телец

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они не будут заботиться о вашей прибыли.

Близнецы

Проведите свободное время среди приятных вам людей. Пригласите любимых в тихое кафе. Вам необходимо будет восстановить душевные силы после тяжелого рабочего дня.

Рак

Младшие члены семьи не будут давать вам покоя. Смиритесь. Придется отказаться от части своих планов.

Лев

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Потеряете больше. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок.

Дева

Желаемого роста уровня доходов пока не прогнозируется. Однако заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег хватит.

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Весы

Сэкономить некоторую сумму не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте у палаток частной торговли. Вам могут продать некачественный товар.

Скорпион

Почитайте вместе с родными вслух книги. Посмотрите кино или познавательные программы. Поделитесь впечатлениями. Сделайте семейное общение более интересным.

Стрелец

Вскоре вам понадобится немалая сумма денег. Заработанные в этот день финансы желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги.

Козерог

В этот день вы можете особенно остро испытывать чувство одиночества. Поэтому не сидите дома наедине с собственными мыслями. Развлекитесь с друзьями.

Водолей

Партнеры приятно удивят вас умением находить выход из сложных ситуаций. Положитесь на их сообразительность. Не забудьте добавить комплимент в знак благодарности.

Рыбы

Опять влюбиться в свою "половинку" будет не трудно. Она будет выглядеть великолепно. Еще и вести себя будет благородно.

Астрологиня ошеломила прогнозом на неделю, которая закончится Днем Валентина.