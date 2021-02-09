Гороскоп на 10 февраля: к предостережениям астролога стоит прислушаться

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 900
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 216
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 801
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 576
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2520
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10008
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1638
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2295
Фото
Все фото
6
7
12
26
6
Олег Сенцов с активистами открыл арт-объект в Киеве - фото
Олег Сенцов с активистами открыл арт-объект в Киеве - фото
Украину сковала заснеженная погода: какая ситуация в городах
Украину сковала заснеженная погода: какая ситуация в городах
Художник показал сюрреалистические фото, изюминкой которых стали коты
Художник показал сюрреалистические фото, изюминкой которых стали коты
На подиумах Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства - яркие фото
На подиумах Ukrainian Fashion Week подняли тему равенства - яркие фото
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде
Видео
Все видео
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 495
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 378
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 765
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 306
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 405
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 10 февраля: к предостережениям астролога стоит прислушаться

  Комментировать
Гороскоп на 10 февраля: к предостережениям астролога стоит прислушаться
В этот день лучше завершать начатые дела. Новые идеи не будут приживаться. Фото: pixabay.com

10 февраля - день романтиков. Назначайте свидания любимым. Будьте откровенны. Говорите им о своих чувствах. Они не останутся равнодушными к такому проявлению любви. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это время накануне новолуния, - говорит астрологиня. - В этот день лучше завершать начатые дела. Новые идеи не будут приживаться. Запущенные проекты окажутся бесперспективными. Не спешите доверять сенсационным новостям. Это день прожектерства и лжи. Воздержитесь от распространения сплетен. Будут теряться вещи. Собирайтесь на работу заранее. Возможны недоразумения с транспортом. Бежать от неприятных разговоров со знакомыми не следует. Призовет на помощь чувство юмора. Разрядите обстановку. Разговор пойдет в конструктивном русле".

Овен

Стены имеют не только уши, но и корыстные намерения. Следите за своими словами. Полученную из ваших уст информацию могут использовать против вас.

Телец

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они не будут заботиться о вашей прибыли.

Близнецы

Проведите свободное время среди приятных вам людей. Пригласите любимых в тихое кафе. Вам необходимо будет восстановить душевные силы после тяжелого рабочего дня.

Рак

Младшие члены семьи не будут давать вам покоя. Смиритесь. Придется отказаться от части своих планов.

Лев

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Потеряете больше. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок.

Дева

Желаемого роста уровня доходов пока не прогнозируется. Однако заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег хватит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег, мороз и дождь: синоптикиня дала прогноз на весну

Весы

Сэкономить некоторую сумму не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте у палаток частной торговли. Вам могут продать некачественный товар.

Скорпион

Почитайте вместе с родными вслух книги. Посмотрите кино или познавательные программы. Поделитесь впечатлениями. Сделайте семейное общение более интересным.

Стрелец

Вскоре вам понадобится немалая сумма денег. Заработанные в этот день финансы желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги.

Козерог

В этот день вы можете особенно остро испытывать чувство одиночества. Поэтому не сидите дома наедине с собственными мыслями. Развлекитесь с друзьями.

Водолей

Партнеры приятно удивят вас умением находить выход из сложных ситуаций. Положитесь на их сообразительность. Не забудьте добавить комплимент в знак благодарности.

Рыбы

Опять влюбиться в свою "половинку" будет не трудно. Она будет выглядеть великолепно. Еще и вести себя будет благородно.

Астрологиня ошеломила прогнозом на неделю, которая закончится Днем Валентина.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 10 февраля: к предостережениям астролога стоит прислушаться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 244280
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 50096
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 34767
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 33951
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
7
 Просмотров: 19764
Общество
И метель, и дождливо: погода испытывает украинцев
И метель, и дождливо: погода испытывает украинцев Просмотров: 117
Кризис в туристической отрасли закончится не раньше 2024 года
Кризис в туристической отрасли закончится не раньше 2024 года Просмотров: 27
В Минздраве объяснили уменьшение тестирований на Covid-19. Говорят, что люди не хотят тестироваться
В Минздраве объяснили уменьшение тестирований на Covid-19. Говорят, что люди не хотят тестироваться Просмотров: 126
У Медведчука хотят создать один телеканал вместо трех заблокированных
У Медведчука хотят создать один телеканал вместо трех заблокированных Просмотров: 441
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
3
Против Порошенко закрыли уголовное дело
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
1
Яркие цвета и трафарет: коллекция Oyma поразила крымскотатарским настроением
Голосов: 55162
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть