Гороскоп на 1 сентября: перед какими знаками откроются новые возможности

Затяжной кашель будет надоедать. Прекратите самолечения. Обратитесь за советом к медикам. Фото: pixabay.com

1 сентября перенесите операции по удалению родинок. Откажитесь от дополнительной порции кофе. Снять усталость поможет теплая ванна перед сном. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не сидите долго под кондиционерами. Спровоцируете насморк и отит, - говорит астролог. - Хватит терпеть зубную боль. Обратитесь к стоматологу. Снижается гемоглобин. Сбалансируйте питания. Затяжной кашель будет докучать. Прекратите самолечения. Обратитесь к медикам. Перейдите на облегченное питание. Пейте много воды. Налегайте на овощи. Помогите организму очиститься. Меньше нервничайте. Будет везти уверенным и мудрым. Новые возможности откроются перед Овнами, Девами и Козерогами".

Овен

Волосы становятся ломкими и тусклыми. Не сушите их под горячим феном. Пользуйтесь бальзамами и масками.

Телец

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут возникать спазматические боли внизу живота. Имейте при себе обезболивающее.

Близнецы

Будут беспокоить болезни позвоночника. Спите на удобном матрасе. Здоровым людям следует укреплять мышцы спины.

Рак

Не допускайте сбоев в системе пищеварения. Голодать нельзя. По возможности откажитесь от таблеток. Потребляйте блюда из свежих продуктов.

Лев

Снижается острота зрения. Берегите глаза. Чаще делайте перерывы при работе за компьютером. Не читайте лежа.

Дева

Гипотоникам не следует резко повышать артериальное давление. Оно может подняться до критических показателей.

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Весы

Напомнят о себе язвы желудка и гастрит. Перейдите на диетические блюда. Не употребляйте в пищу блюда, раздражающие слизистую кишечника.

Скорпион

В конце напряженного рабочего дня будет беспокоить головная боль. Чаще делайте перерывы на отдых.

Стрелец

Смотрите под ноги. Носите удобную обувь на низком каблуке. Остерегайтесь травм конечностей вследствие падения.

Козерог

Для сохранения хорошего самочувствия делайте утром интенсивную гимнастику. Работайте в хорошо проветренном помещении.

Водолей

Анализы крови могут показать снижение уровня гемоглобина. Больным железодефицитной анемией желательно пройти курс лечения.

Рыбы

Женщины в менопаузе будут жаловаться на ухудшение самочувствия. Может потребоваться консультация эндокринолога. Не медлите с этим.

Кому астролог предсказала счастливую осень и что обязательно надо успеть сделать в сентябре, читайте в свежем гороскопе Елены Максимовой.