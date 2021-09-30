Гороскоп на 1 октября: астролог назвала знаки, которые будут самыми счастливыми

Творите добро, подставьте свое дружеское плечо, вдохновляйте других к самопожертвованию и милосердию. Фото: pixabay.com

1 октября - день добрых дел и благородных поступков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Завязанные этого дня знакомства превратятся со временем в искреннюю дружбу, - говорит астролог. - Люди становятся более уязвимыми и сочувствующими. Творите добро, подставьте свое дружеское плечо, вдохновляйте других к самопожертвованию и милосердию. Заботьтесь об уютной атмосфере дома. Избавьтесь от лишних вещей. Спешите уладить недоразумение. Не пора подбирать себе одежду. Купленные в этот день вещи не будут носиться. Самыми счастливыми этого дня будут Тельцы, Скорпионы, Козероги и Рыбы".

Овен

Не берите взяток. Не вступайте в конфликт с законом. Не подвергайтесь на штрафные санкции. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно.

Телец

Сведите к минимуму финансовые операции. Проверяйте сдачу на рынке. Контролируйте движение денег. В конце дня вы можете недосчитаться части собственных средств.

Близнецы

Проведите ревизию своих активов. Вы можете заметить недостачу. Некоторая сумма денег пойдет на покрытие этой нехватки. Не создавайте задолженностей.

Рак

Заработанные средства не будут спешить к вашему кошельку. С задержками с выплатой заработка придется временно смириться.

Лев

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Дева

В вашем кармане не будет пусто. Однако отказываться от подработки не стоит. Хорошо иметь несколько источников доходов.

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Весы

Будет ощущаться потребность в дополнительных заработках. Основной доход не обеспечит достойного отдыха вам и семье. Поэтому стоит задержаться на работе.

Скорпион

Деньги поступят вовремя. Премиальных не будет. Хорошо рассчитайте расходы на следующую неделю. Не допускайте спонтанных покупок.

Стрелец

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям.

Козерог

Надежды на приход денег оправдаются. Однако это будет довольно скромная сумма. Не делайте широких жестов в угоду друзьям или милым. Ограничьте расходы.

Водолей

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры впоследствии будут пересматривать их условия. Оформление наследства и завещания отложите до следующей недели.

Рыбы

Не допускайте финансового риска. Тогда не спровоцируете убытков. Будьте крайне осторожны при осуществлении денежных операций. Не покупайте лотерейных билетов.

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