Гороскоп на 1 марта: кому повезет больше всего в первый день весны

1 марта обостряется интуиция у врачей. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Это день музыкантов, поэтов, архитекторов, - говорит астрологиня. - Раскрывается полностью чувство прекрасного. Сами приходят рифмы и необычные творческие решения. Будьте милосердны. Прислушайтесь к голосу своего сердца. Старайтесь не ранить людей грубым словом. Сентиментальные натуры не смогут сдерживать слез. Больше всего повезет Овнам, Ракам и Девам".
Овен
Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно осуществить запланированный поход по магазинам. Вкладывайте средства в недвижимость.
Телец
Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.
Близнецы
Сумма полученного заработка позволит частично удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.
Рак
Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.
Лев
Не укладывайте важных деловых соглашений. Материальной выгоды вы не получите. Следите при оформлении финансовых бумаг. Ошибки приведут к убыткам.
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Дева
Дела будут идти прекрасно. В случае необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут способствовать окружающие.
Весы
Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь нуждающимся.
Скорпион
Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Купленные одежда и обувь не будут носиться долго.
Стрелец
Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои дневные расходы. Сделайте сначала неотложные расчеты.
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Козерог
Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами будут неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.
Водолей
Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.
Рыбы
Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на среду.
Астрологиня рассказала, чего ожидать от первой недели весны.
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