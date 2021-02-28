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понедельник, 01 марта 2021 07:00

Гороскоп на 1 марта: кому повезет больше всего в первый день весны

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Гороскоп на 1 марта: кому повезет больше всего в первый день весны
Прислушайтесь к голосу своего сердца. Старайтесь не ранить людей грубым словом. Фото: pixabay.com

1 марта обостряется интуиция у врачей. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день музыкантов, поэтов, архитекторов, - говорит астрологиня. - Раскрывается полностью чувство прекрасного. Сами приходят рифмы и необычные творческие решения. Будьте милосердны. Прислушайтесь к голосу своего сердца. Старайтесь не ранить людей грубым словом. Сентиментальные натуры не смогут сдерживать слез. Больше всего повезет Овнам, Ракам и Девам".

Овен

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно осуществить запланированный поход по магазинам. Вкладывайте средства в недвижимость.

Телец

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Близнецы

Сумма полученного заработка позволит частично удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Рак

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Лев

Не укладывайте важных деловых соглашений. Материальной выгоды вы не получите. Следите при оформлении финансовых бумаг. Ошибки приведут к убыткам.

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Дева

Дела будут идти прекрасно. В случае необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут способствовать окружающие.

Весы

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь нуждающимся.

Скорпион

Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Купленные одежда и обувь не будут носиться долго.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои дневные расходы. Сделайте сначала неотложные расчеты.

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Козерог

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами будут неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Водолей

Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.

Рыбы

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на среду.

Астрологиня рассказала, чего ожидать от первой недели весны.

Автор: Gazeta.ua
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