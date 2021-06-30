Гороскоп на 1 июля: в чью жизнь вернутся страсть и романтика

Держитесь подальше от агрессивно настроенных людей. Не очень доверяйте новым молниеносным идеям. Фото: pixabay.com

1 июля - один из самых конфликтных дней недели. Избегайте напряженных разговоров. Не пытайтесь что-либо отстоять свои взгляды и убеждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уступайте собеседникам и сумеете избежать ссор, - говорит астролог. - Держитесь подальше от агрессивно настроенных людей. Не очень доверяйте новым молниеносным идеям. Энтузиазм их авторов быстро кончится. Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Относитесь критически к сенсационной информации. Не спешите критиковать окружающих. Не все и в вашей работе будет идеальным. Окружающие словно забыли о ваших интересах. Не держите обиды на сердце. Это стечение обстоятельств. Все скоро станет на свои места. Страсть и романтика вернутся в жизни Козерогов, Тельцов и Стрельцов".

Овен

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь ехать в командировки.

Телец

Этот день будет менее прибыльным, чем предыдущие. Расходов не уменьшается. Финансовое положение ухудшается. Выйти на более высокий уровень заработка не удастся.

Близнецы

Поступят долгожданные деньги. Можно будет осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать бытовой техники. Не успеете насладиться ее работой.

Рак

Не изменяйте основного направления деятельности. Это не принесет повышение доходов. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

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Лев

Достаточно прибыльный день. Для расчетов за предоставленные услуги лучше использовать бартер.

Дева

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные вещи.

Весы

Удачным будет только вечер. Вас ждет ряд неоправданных расходов. Могут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Скорпион

Следите при осуществлении торговых операций. Проверяйте правильность оформления сопроводительной документации.

Стрелец

Материальное положение не изменится. Руководствуйтесь практическими соображениями, когда совершаете покупки. Не время для приобретения украшений.

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Козерог

Карман пополняться медленно. Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Наиболее удачные покупки вы сделаете вечером.

Водолей

Ваш счет не пополнится. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Приобретение мебели и реконструкцию жилья отложите до следующей недели.

Рыбы

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками.

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