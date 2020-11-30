Гороскоп на 1 декабря: какие сюрпризы готовит первый день зимы

В жизни многих знаков придут романтика и новые чувства. Фото: pixabay.com

1 декабря многим захочется отдыха и праздника. Планы будут меняться каждый час. Появится неуверенность в собственных силах и в завтрашнем дне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Скучать будет некогда. Придется смириться с напряженным графиком жизни, - говорит астролог. - Беспомощные работники понесут убытки. Не следует внедрять новые технологии. Попытка получится неудачной. Потраченные на нее деньги пойдут по ветру. Не лучшее время для приобретения мобильных телефонов и компьютеров. Первый день зимы будет щедрым на сюрпризы. В жизни многих знаков придут романтика и новые чувства. Завершается период неопределенности в личной жизни. Пригласите любимых на откровенный разговор. Не принимайте единолично важные решения".

Овен

Откажитесь от поиска романтических приключений. Это будет бесполезно потраченное время. Не спешите доверять новым знакомым.

Телец

Не печальтесь по поводу личных неудач. Надейтесь на лучшее. Вечер может подарить вам замечательную романтическую встречу.

Близнецы

Наметятся качественные изменения к лучшему. Смелее беритесь за осуществление новых финансовых планов. Не отказывайте себе в приятных мелочах.

Рак

Вам трудно будет проявлять решимость. Попросите кого-то представить вас новым избранникам. Помириться с близкими также помогут друзья.

Лев

День рискованной финансовой деятельности. Возможна потеря значительной суммы денег. Принимайте взвешенные решения относительно распределения средств. Потерянные вещи к вам не вернутся.

Дева

Не обольщайтесь на внешние прелести. Через игривые отношения с привлекательным человеком вы можете потерять настоящую любовь.

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Весы

Неприятных неожиданностей не будет. Создайте финансовый буфер на будущее. Следите за изменениями в экономической ситуации. Будьте готовы вовремя на них отреагировать.

Скорпион

Большинство времени проводите в кругу семьи. Уменьшайте количество внешних контактов. Новые романтические приключения не принесут удовольствие.

Стрелец

Деньги будут даваться нелегко. Однако кризисная ситуация постепенно проходит. Выбирайте тактику малых шагов. Не делайте взносов в сомнительные проекты.

Козерог

Размер прибыли не будет увеличиваться. Доходы едва будут обеспечивать ваши потребности. Отложите покупку мебели.

Водолей

Придется использовать имеющиеся материальные ресурсы. Будут возникать препятствия при осуществлении расчетных операций. Ожидаемые средства поступят с задержкой.

Рыбы

Будьте готовы к переменам в личной жизни. Все к лучшему. Об этом стоит помнить. Даже если какое-то время придется побыть в одиночестве.

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