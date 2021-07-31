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воскресенье, 01 августа 2021 07:00

Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета

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Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Отдохните и наберитесь силы. Впереди время побед и приключений. Фото: pixabay.com

1 августа достаточно пытаться сделать все по-своему. Прислушайтесь к советам старших родственников. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет найти общий язык с детьми, - говорит астролог. - Наберитесь терпения. Вторая половина дня - благоприятный период для начала дел. Легко будет даваться обучения. Некоторые решат сдавать в аренду комнату или гараж. Другие источники заработков сейчас пригодятся. Испеките пирог с абрикосами. Сливовое варенье готовьте после обеда Последний месяц лета будет богатым на неожиданности. Отдохните и наберитесь силы. Впереди время побед и приключений".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Старайтесь не хвастаться достижениями. Тем, кто будет рассказывать о своем успехе, обязанностей прибавится. Откажитесь от покупки мебели.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Лучше подождать с покупкой холодильников и кондиционеров. Они будут иметь скрытые недостатки.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется делать то, чего меньше всего хотели. Это может утомлять. Рассчитывайте на поддержку влиятельных друзей.

Рак (22 июня - 22 июля)

Лучше будут чувствовать себя те, кто начнет воплощать планы в жизнь. Не бойтесь экспериментировать. Соглашайтесь на новую должность.

Лев (23 июля - 23 августа)

Много добьетесь, если будете настойчивы и уверены в себе. Трусы будут топтаться на месте ближайшие полгода.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хватит вестись на рекламу. Сейчас никому доверять не следует. Отгоняйте зависть и лень. Не бойтесь перемен.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Придется делать поступки, от которых зарекались. Лучше отказаться от новой должности, потому что принесет убытки и неудачи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Подождите раздавать обещания. Их трудно будет соблюсти. Многое сумеете, если перестанете бояться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Трудно будет произвести впечатление на кого-то. Лучше отказаться от собеседования. Это время промахов и разочарований. Не будете понимать, в чем причина застоя.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хватайтесь за возможности, которые предлагает эта неделя. Смело можно менять профессию. Пусть вас не пугают ни возраст, ни отсутствие опыта.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Многое удастся, если действовать по плану. Не стоит недооценивать конкурентов. Будьте готовы отстаивать свои позиции.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Успех ждет тех, кто занимается любимым делом. Покупки будут удачны.

Астролог сделала прогноз на неделю. К ее советам стоит прислушаться.

Автор: Gazeta.ua
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