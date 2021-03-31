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четверг, 01 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто

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Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Пейте много воды и березового сока. Ограничивайте себя в еде. Однако голодать не следует. Фото: pixabay.com

1 апреля - день первопроходцев. Открывайте для себя новые земли. Ищите новых впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Интересуйтесь новинками, - говорит астрологиня. - Доверяйте своей интуиции. Не стоит заставлять себя делать то, к чему не лежит сердце. Займитесь очищением организма. Пейте много воды и березового сока. Ограничивайте себя в еде. Однако голодать не следует. Хорошо будет вестись творческим личностям. Не лишайте себя удовольствия насладиться любимым занятием. Много заработать сможет тот, кто прислушивается к внутреннему голосу и возьмется за любимое дело. Достаточно изнурять себя бесперспективной работой. Работайте с удовольствием над тем, что приносит деньги и признание".

Овен

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите осуществления масштабных финансовых операций. Не пора покупать компьютеры и мобильные телефоны.

Телец

Увеличивается отток средств. Ищите дополнительные источники заработка. Ваша экономическая политика потребует пересмотра.

Близнецы

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательных потерь будут меньше.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения уровня заработка. Больше прибыли принесет работа в команде.

Лев

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Обновите гардероб парой модных вещей.

Дева

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродажи товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

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Весы

Внешние обстоятельства не дадут спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует.

Скорпион

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

Стрелец

Из-за собственной неорганизованности вы избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Козерог

Больших надежд не возлагайте на этот день. Финансовые партнеры могут менять условия сотрудничества. Более удачной будет вторая половина дня.

Водолей

Отложите оформления имущественных поручений. Могут оказаться ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Рыбы

Ждите прибыль. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность хорошо поправить свои финансовые дела.

Синоптики удивили прогнозом на апрель.

Автор: Gazeta.ua
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