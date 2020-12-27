Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас

Этот и следующий год используйте для того, чтобы накопить все необходимые ресурсы на следующие 28 лет. Фото: pixabay.com

В 2021 году Водолеи будут чувствовать себя королями. Это год больших возможностей и побед. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Один раз в 20 лет Сатурн входит к Водолею и делает людей этого знака такими уверенными в себе, - говорит астрологиня. - Этот и следующий год используйте для того, чтобы накопить все необходимые ресурсы на следующие 28 лет".

Задумайтесь, чего хотели бы достичь. Не ищите оправданий. От того, насколько сумеете реализовать себя, будет зависеть ваше будущее.

"Не ленитесь и не давайте себе спуску, - говорит Максимова. - Из всего, что будет предлагать жизни, выберите то, что будет перспективным длительный период времени. Увеличиваются ваши возможности в карьерном росте. Трудно будет удержать деньги в руках. Советуйтесь с финансовыми консультантами, как лучше воспользоваться своими сбережениями, чтобы они умножались".

Часто будет ломаться сантехника. Многое придется ремонтировать. Будьте осторожны за рулем. Пригодится владение иностранным языком.

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"Помогайте в беде нуждающимся, участвуйте в благотворительных акциях, поддержите родных деньгами. Обновляйте себе гардероб. Удачной будет смена имиджа. Не жалейте денег на саморазвитие, но подождите с развлечениями и покупкой авто. С любимыми сблизитесь, если будете иметь общие интересы. Оставайтесь терпеливыми и ласковыми к детям", - говорит астрологиня.

Следите за работой печени и желчного пузыря. Копченые, соленые и жирные блюда ухудшат самочувствие.

С июня по сентябрь - сложный период. В другие месяцы удача будет на вашей стороне.

2021 год - время открытий. Другими глазами посмотрите на своих любимых и родственников. Астрологиня рассказала, кого ждут замужество и рождения детей.