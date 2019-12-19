Гороскоп для Водолея на 2020 год: когда ждать карьерного взлета

Не перекладывайте контроль за детьми на педагогов и нянек. Фото: astrozodiac.net

В 2020 году Водолеям придется много передвигаться. Часто нужно будет отправляться в командировку и путешествия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Опасными для поездок будут январь, апрель и вторая половина лета, - говорит астролог. - Смена места жительства не улучшит бытовых условий. Новое жилье потребует дополнительных взносов на ремонт или реконструкцию".

По словам астролога, летом вас ждет карьерный взлет. Повышение заработков это не принесет, но позволит реализовать все свои умения.

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"Хорошо удастся повышения квалификации и приобретения новой профессии, - говорит Максимова. - Избегайте конфликтов в коллективе. Лишь в команде вы можете заработать достаточно и не знать, что такое нужда. Избегайте семейных конфликтов. Отчуждение в семье растет. Не перекладывайте контроль за детьми на педагогов и нянек".

Не оставляйте себя без отпуска. Переутомление плохо скажется на здоровье.

"Больше отдыхайте, и визиты к врачу вам не понадобятся. Их диагнозы будут ошибочными. Избегайте экстремальных видов спорта", - рассказывает астролог.

2020 год не раз удивит и застанет врасплох Козерогов. Все, что будет происходить, будет вам на пользу.