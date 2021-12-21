Гороскоп для Весов на 2022 год: когда станет больше денег

Даже после 50 можно смело задуматься над сменой профессии. Вам будет легко даваться обучение. Фото: pixabay.com

Весам в 2022 году пора проявлять свои таланты. Упорные имеют шанс продвинуться вперед. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Никогда не поздно все изменить, – говорит астролог. – Даже после 50 можно смело задуматься над сменой профессии. Вам будет легко даваться обучение. Менять работу лучше в мае. Заработки возрастут осенью. Не забывайте об отдыхе. Хватит работать в режиме 24/7. В выходные отложите дела, тогда будете более продуктивны в течение недели".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

По словам астролога, пережить трудные времена поможет хорошая компания.

"Не удивляйтесь, если в вашем окружении исчезнут одни люди и появятся другие, – говорит Максимова. – Новые знакомые помогут. Не поддавайтесь на провокации детей. Больше внимания уделите их воспитанию. Будут возникать проблемы с памятью. Используйте напоминания на смартфоне. Летом езжайте к морю. Забудете о хроническом насморке".

Астролог рассказала, что ждет Дев в 2022 году.