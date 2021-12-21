Гороскоп для Стрельцов на 2022 год: когда ждать карьерного роста

Это год шансов. Не отказывайтесь от планов из-за преград. Фото: pixabay.com

В 2022 году у Стрельцов появится масса новых возможностей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Доверяйте своим предчувствиям, умейте подождать, рискуйте и проявляйте настойчивость, – говорит астролог. – Это год шансов. Не отказывайтесь от планов из-за преград. Судьба будет давать их для того, чтобы обезопасить и дать время хорошо все обдумать. Достичь карьерных вершин удастся в сентябре. Занимайтесь тем, что нравится вам больше всего".

По словам астролога, большую роль в вашей жизни играют друзья.

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"Они сделают гораздо больше, чем родственники. Поддерживайте их в минуты радости и грусти. Женатым не нужно прибегать к флирту, потому что испортите брак, надолго останетесь одинокими. Ваши успехи будут вызывать зависть у коллег. Не хвастайтесь достижениями. Если не хотите потерять товарища, не одалживайте ему деньги", - говорит Елена.

Молодым парам не следует торопиться с рождением детей.

"Младенца тяжело будет выносить, – говорит астролог. – Напомнят о себе наследственные болезни. Узнайте, как с этим справились ваши родственники".

Скорпионам в 2022 году отсидеться в тени не удастся. От ваших решений будет многое зависеть.