Гороскоп для Стрельца на 2021 год: как вернуть в свою жизнь успех и деньги

Деньги будут идти к кошельку. Сможете зарабатывать там, где не ожидали. Фото: pixabay.com

В 2021 году Стрельцам захочется изменений. Работа не будет удовлетворять. Застой в делах надоест. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не спешите увольняться, - говорит астрологиня. - Систематизируйте приобретенный годами опыт. Год будет более результативным и активным. 2020 год был сложным. Всюду сыпались неприятности. Теперь наступает время шансов и возможностей. Настойчивые и трудолюбивые смогут вернуть в свою жизнь успех и деньги. Накопилось много планов и идей. Разберитесь, что для вас важнее и уверенно беритесь за дела".

Деньги будут идти к кошельку. Сможете зарабатывать там, где не ожидали.

"Много интересных идей и подсказок отыщете в литературе и кино, - говорит Максимова. - Больше читайте, путешествуйте, ходите в музеи. Накапливайте культурный потенциал, заряжайтесь впечатлениями и ощущениями. Не бросайте детей на произвол судьбы. Они нуждаются в вашей поддержке. Неожиданные повороты судьбы будут требовать умение действовать экспромтом".

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К любым изменениям вы будете относиться как к интересному происшествию. Доверяйте своим предчувствиям.

"Умейте подождать. Не идите против собственных желаний. Проявляйте настойчивость и не бойтесь преград. Готовьтесь получать подарки. Не замыкайтесь в кругу домашних хлопот. Самые интересные события в 2021 году будут происходить за пределами дома. Чаще встречайтесь с приятными вам людьми. Идите на помощь окружающим и сами вовремя просите поддержки. Это удачный год для замужества. Счастье придет в ваш дом. Не беспокойтесь за судьбу отношений", - рассказывает астрологиня.

Напомнят о себе наследственные болезни. Посмотрите, какие болезни свойственны вашем роду. С появлением первых симптомов обратитесь к врачу. Мало что удастся с середины мая до середины июня, а также в ноябре. В это время лучше идти в отпуск. Судьба улыбнется в конце июня и в декабре.

В 2021 году Скорпионы станут богаче и мудрее. Чтобы хорошо двигались дела, придется приложить усилия.