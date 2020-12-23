Гороскоп для Скорпиона на 2021 год: когда лучше искать новое жилье

Верните долги, вовремя платите налоги. Освободитесь от того, что тяготит вас. Фото: pixabay.com

2021 года Скорпионы станут богаче и мудрее. Чтобы хорошо двигались дела, придется приложить усилия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ухудшается память. Сил и вдохновения будет меньше, чем в прошлом году, - говорит астролог. - Чаще чередуйте работу с отдыхом. Научитесь отбрасывать лишнее. Финансовая ситуация улучшается. Лучшая стратегия - планирование на короткие периоды. Подводите итоги. Отдохните от погони за материальными благами".

Пересмотрите несколько прошлых лет и проанализируйте, чего вы достигли, а где ошиблись.

"Вернитесь к незавершенным делам, - советует Елена. - Присмотритесь, что происходит в кругу друзей. Верните долги, вовремя платите налоги. Освободитесь от того, что тяготит вас. Особенно если это бесперспективные партнеры по бизнесу. Не планируйте перехода на новое место работы. Общее состояние дел не улучшится от этого. Люди часто будут обманывать. Обещать одно, а делать другое. Критически относитесь ко всему, что происходит вокруг".

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Учитывайте потребности других членов семьи.

"Очистите свое пространство от недоброжелателей и собирайте деньги. Сбережения понадобятся, чтобы вернуться к активной деятельности 2022 года. Больше времени проводите с близкими. Время задуматься о расширении жилья. Весной можно искать новый дом или квартиру. Выгодных предложений будет достаточно. Трудно будет похвастаться богатырским здоровьем. Начнет беспокоить одышка. Быстро будет наступать усталость. Следите за работой сердца, избегайте стрессов. Есть риск возникновения инфаркта", - говорит Максимова.

Непросто будет в январе, феврале, сентябре и октябре. Хорошо дела пойдут в августе, ноябре и декабре. Конец года - особенно счастливое время в жизни.

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