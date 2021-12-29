Гороскоп для Рыб на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений

Весной принимайте приглашения на новые должности. Лидерские способности помогут стать душой команды. Фото: pixabay.com

2022 год будет богат на радостные моментами, победы и интересные предложения. Присматривайтесь к людям, которые рядом. Они станут надежными друзьями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заинтересуетесь всем вокруг, – говорит астролог. – Выберите что-нибудь одно – тогда сумеете раскрыться наполну. Не перепрыгивайте с одного вида деятельности в другой. Заработки будут высокими и стабильными. Больше всего затрат потянет ремонт. Все вокруг захотите усовершенствовать".

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Весной принимайте приглашения на новые должности. Лидерские способности помогут стать душой команды.

"Лучше всего будет зарабатываться весной и зимой, – говорит Максимова. - Избегайте азартных игр и флирта с женатыми. Следите за документами, когда приобретаете земельный участок. Поддержите детей, но не докучайте чрезмерной опекой. Не следует делать аборты, удалять родинки. Прическу меняйте в феврале или в марте. Новый образ вам подойдет".

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