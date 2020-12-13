Гороскоп для Овнов на 2021 год: советы, к которым надо прислушиваться

Обострятся нерешенные когда-то проблемы. В личную жизнь будут вмешиваться родители, знакомые и друзья. Фото: pixabay.com

В 2021 году жизнь будет испытывать Овнов на способность устоять. Этот год дает все, кроме стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Учитесь маневрировать, - говорит астролог. - Поддерживайте оптимистичный настрой и внутреннее убеждение, что все будет хорошо. Скучать не придется. В доме всегда будет полно гостей".

Придется принимать решения об изменении места работы и жительства.

"Значительные взносов потребует дом. Придется начинать ремонт. Если планировали приобрести недвижимость, подождите. Там постоянно придется что-то чинить. Старайтесь избегать судебных процессов. Результат не будет стоить затраченных денег и усилий. Не берите на себя ответственность за чужие средства и имущество", - говорит астролог.

Ваши заработки растут.

"Удерживайте дистанцию с людьми, - говорит Максимова. - Открытость с коллегами вылезет боком. Не крутите служебных романов, не пытайтесь породниться с теми, с кем долгое время ведете деловые отношения. Овнам-руководителям будет трудно удержать авторитет. Не ждите на подарки. Просто так ничего не получите. Надо будет работать за двоих, чтобы результат порадовал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас

Это время серьезного испытания для брака Овнов.

"Обострятся нерешенные когда-то проблемы. В личную жизнь будут вмешиваться родители, знакомые и друзья. Это негативно повлияет на отношения. Доверяйте любимым, а не сплетникам. Берегитесь пандемии. Здоровье будет слабее, чем в прошлом году. Возможно снижение остроты зрения. Организм будет плохо реагировать на резкое переохлаждение", - рассказывает астролог.

Неудачные месяца: январь, февраль, сентябрь и октябрь.

Везти будет в августе, ноябре, декабре.

Фактически весь 2021 год наша страна будет двигаться на автопилоте. Никто из чиновников не захочет брать ответственность за дела в государстве. Когда же Украину ждет финансовое процветание?