Гороскоп для Овнов на 2020 год: чего ждать и остерегаться

Весной задумаетесь над поиском еще одного места работы. Фото: astrozodiac.net

На Овнов ждет беспокойный, но очень результативный год. В 2020 году они будут жениться, рожать детей и покупать недвижимость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Овны привыкли работать в неспокойной среде, поэтому следующий год со всеми его перепетиями станет для вас удачным, - говорит астролог. - Много денег пройдут мимо ваши руки. Остерегайтесь недобросовестных коллег и работодателей".

По словам астролога, в 2020 году Овны будут больше тратить, чем зарабатывать.

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"Поэтому уже весной задумаетесь над поиском еще одного места работы, - говорит Елена Максимова. - Установите сигнализацию в доме, чтобы уберечься от воров. Не оставайтесь в стороне от политических событий в стране. Участвуйте в работе благотворительных фондов".

Много хлопот будут приносить дети.

"Помогите им наладить отношения со сверстниками и подтянуть успеваемость в школе, - советует астролог. - Не ходите с непокрытой головой в холодный период года. Спровоцируете мигрени. Обостряются аллергия и болезни дыхательной системы. Отпуск старайтесь проводить в местах, где лучшие экологические условия".

Астролог насторожила прогнозом на 2020 год.