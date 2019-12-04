Гороскоп для Овнов на 2020 год: чего ждать и остерегаться

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18936
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3088
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1179
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
3
16
4
5
4
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Видео
Все видео
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4203
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1737
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2223
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5994
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 837
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 17:08

Гороскоп для Овнов на 2020 год: чего ждать и остерегаться

  Комментировать
Гороскоп для Овнов на 2020 год: чего ждать и остерегаться
Весной задумаетесь над поиском еще одного места работы. Фото: astrozodiac.net

На Овнов ждет беспокойный, но очень результативный год. В 2020 году они будут жениться, рожать детей и покупать недвижимость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Овны привыкли работать в неспокойной среде, поэтому следующий год со всеми его перепетиями станет для вас удачным, - говорит астролог. - Много денег пройдут мимо ваши руки. Остерегайтесь недобросовестных коллег и работодателей".

По словам астролога, в 2020 году Овны будут больше тратить, чем зарабатывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Год Металлического Крысы: кто будет чувствовать себя лучше всех

"Поэтому уже весной задумаетесь над поиском еще одного места работы, - говорит Елена Максимова. - Установите сигнализацию в доме, чтобы уберечься от воров. Не оставайтесь в стороне от политических событий в стране. Участвуйте в работе благотворительных фондов".

Много хлопот будут приносить дети.

"Помогите им наладить отношения со сверстниками и подтянуть успеваемость в школе, - советует астролог. - Не ходите с непокрытой головой в холодный период года. Спровоцируете мигрени. Обостряются аллергия и болезни дыхательной системы. Отпуск старайтесь проводить в местах, где лучшие экологические условия".

Астролог насторожила прогнозом на 2020 год.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп для Овнов на 2020 год: чего ждать и остерегаться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 51715
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27220
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 14427
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 10809
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 9333
Общество
Экс-регионал требует вернуть улице героя АТО старое название "Кремлевская"
Экс-регионал требует вернуть улице героя АТО старое название "Кремлевская" Просмотров: 297
Бьют и отказывают в медосмотре - украинского узника пытают в РФ
Бьют и отказывают в медосмотре - украинского узника пытают в РФ Просмотров: 162
"Рискуем потратить миллиард гривен на некачественную перепись" - социолог
"Рискуем потратить миллиард гривен на некачественную перепись" - социолог
 Просмотров: 162
Правительство разрешило частным локомотивам ездить по железной дороге
Правительство разрешило частным локомотивам ездить по железной дороге Просмотров: 234
"Нужно постоянно заявлять о своих намерениях вступить в НАТО" - эксперт
"Нужно постоянно заявлять о своих намерениях вступить в НАТО" - эксперт
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
"Хотим убедить людоеда, что есть людей - это некультурно" - эксперт о встрече Зеленского и Путина
Голосов: 47337
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua