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Гороскоп для Львов на 2020 год: когда стоит жениться и рожать детей

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Гороскоп для Львов на 2020 год: когда стоит жениться и рожать детей
. Новые работодатели будут много обещать, но мало что выполнят. Фото: astrozodiac.net

Львам в 2020 году понадобится умение быстро принимать решения. Придется отказаться от отдыха. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Преодолевайте нерешительность, доводите дела до конца, - советует астролог. - Будьте пунктуальными. Те, кто не умеет обходиться со временем, многое пропустят. Смиритесь с изменениями, доверяйте опыту и интуиции. Денег в кармане много, но одна за другой могут всплывать задолженности. Быстро с ними справиться будет трудно".

Заработки едва покрывают расходы. Смена руководства, ухудшение условий работы или закрытия предприятия, на котором работаете, заставят искать новое место работы.

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"Не хватайтесь за первую попавшуюся вакансию. Новые работодатели будут много обещать, но мало что выполнят, - говорит Елена. – Кому-то удастся работать по совместительству на двух должностях. Наибольшее удовольствие приносят путешествия по Украине. Поездки за границу будут полны неприятностей. Ограничьте количество перелетов. Лучше пользоваться авто".

По словам астролога, 2020 год способствует планированию семьи.

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"Будут рождаться здоровые и талантливые дети. Не спешите жениться. Рядом будут партнеры, которые будут пытаться вас изменить. Если планируете брак, заключайте его в апреле или декабре. Тогда бракосочетания будут удачными", - говорит астролог.

Неделя с 9 по 15 декабря окажется беспокойной. Астролог назвала самые тяжелые дни.

Автор: Gazeta.ua
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09
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