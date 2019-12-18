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среда, 18 декабря 2019 16:36

Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье

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Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье
Большую роль будут играть друзья. Они помогут вам больше, чем родственники. Фото: astrozodiac.net

2020 год не раз удивит и застанет врасплох Козерогов. Все, что будет происходить, будет вам на пользу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Терпение и уверенность в своих силах позволят увеличить заработки и чувствовать себя на коне, - говорит астролог. - Большую роль будут играть друзья. Они помогут вам больше, чем родственники. Старайтесь поддерживать мир с соседями. Не наживайте себе врага за стеной или забором. Первыми идите на примирение".

То, насколько хорошо вы будете относиться к окружающим, отразится вам сторицей.

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"Осваивайте иностранные языки и компьютерные технологии, - говорит Максимова. - Это время профессионального взлета. Если будете выбирать партнера, остановитесь на личности, которая станет интересной для вас. Не пытайтесь разбогатеть за его счет. Счастье придет тихо. Не спугните его. Не рассказывайте о новых партнерах людям, которым нравится распускать сплетни".

По словам астролога, парам не стоит спешить с рождением детей.

"Пополнение в семье планируйте на 2021. Следите за работой эндокринной системы. Увеличивается количество больных диабетом. В группе риска люди, которым за 50", - рассказывает астролог.

18 декабря - непростой день для руководителей и политиков. Придется принимать сложные решения под давлением обстоятельств. Астролог рассказала, кому повезет больше других.

Автор: Gazeta.ua
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