Гороскоп для Дев на 2021 год: когда все изменится к лучшему

Занимайтесь делами, которые вам по душе. Окружайте себя единомышленниками. Фото: pixabay.com

В 2021 году Девы станут трудоголиками. Придется приложить много усилий, чтобы хоть что-то удалось. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В начале года мало что будет радовать, - говорит астрологиня. - Работы будет много, а заработки - невысокие. Соблюдайте режим сна и больше отдыхайте в выходные. Будет преследовать ощущение внутренней тревожности".

Не перекладывайте своих обязанности на других членов семьи.

"Занимайтесь делами, которые вам по душе, - говорит Максимова. - Чаще будьте среди друзей. Участие в коллективных проектах даст хорошие заработки и улучшит настроение. Окружайте себя единомышленниками. Помните, темная ночь - перед рассветом. Скоро ситуация изменится к лучшему. Будьте примером стойкости для других и храните философский взгляд на жизнь".

Научитесь преодолевать сомнения и нерешительность. Старайтесь доводить начатые дела до конца.

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"Доверяйте больше собственному опыту, уму и логике, чем внутренним переживаниям. Заработки не будут покрывать расходы. Совсем скоро ситуация изменится к лучшему. Не реагируйте на то, что близкие будут выдвигать материальные претензии. Их заработки будут еще ниже чем ваши. Успокойтесь и работайте на перспективу. Выгодные финансовые предложения поступят во второй половине года. Готовьтесь к смене места работы или совместительству нескольких должностей", - рассказывает Елена Максимова.

Ограничьте перелеты. Лучше передвигаться автобусом или поездом.

"Стоит заниматься планированием семьи, - говорит астрологиня. - Повышается плодовитость организма. Будут рождаться желанные и любящие дети, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Больше внимания потребуют дети-подростки. Если работаете тренером или учителем, чужие дети обогатят ваш опыт и смогут многому научить".

Будут беспокоить головные боли и возникать проблемы с памятью. Магнитные бури и резкие колебания температур скажутся на самочувствии. Поддерживайте нормальный уровень гемоглобина.

Февраль, июнь и октябрь - сложные. Май и август - богатые приятные события.

В зависимости от календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии. 2020-го для Украины точное время этого события - 12:02 по Киеву 21 декабря.