Гороскоп для Близнецов на 2022 год: когда предложат высокооплачиваемую работу

В этом году легко будет забеременеть. Но есть риск преждевременных родов. Фото: pixabay.com

В 2022 году Близнецам скучать не придется. Год будет насыщен событиями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Преодолейте сомнения и препятствия, верьте в свои силы, – говорит астролог. – Только отсутствие собранности и пунктуальности помешает достичь цели. В течение года удастся накопить солидный капитал и спланировать финансовую политику на несколько лет вперед".

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Самые большие заработки Близнецы получат с января по март.

"В мае изменятся условия оплаты труда, – говорит Максимова. – Следует согласиться на предложение руководства о переходе на дистанционную работу. Больше будете успевать. Будьте готовы к смене места работы весной. Предложат высокооплачиваемую должность. Удовлетворите желание увидеть мир".

По словам астролога, в этом году легко будет забеременеть.

"Но есть риск преждевременных родов. Беременным следует ложиться на сохранение и прислушиваться к самочувствию. Больше внимания уделите подросткам. Без вашего внимания дети, младшие братья и сестры будут попадать в неприятности. Создайте уют в доме – обновите мебель и технику. Следует покупать автомобили, но подождать с поиском недвижимости. Откажитесь от голодовки. Питание должно быть полноценным".

Астролог назвала знаки, для которых 2022 год станет самым счастливым.