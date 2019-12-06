Гороскоп для Близнецов на 2020 год: что удастся лучше всего

Воспринимайте все по-философски. Отбросьте лишнее, сосредоточьтесь на главном. Фото: astrozodiac.net

В 2020 году Близнецы часто могут менять места работы, учебы и жительства. Не долго будут продолжаться начатые отношения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Год многому научит и будет испытывать на порядочность, - говорит астролог. - Поймете, на кого можно положиться и на что рассчитывать. Воспринимайте все по-философски. Отбросьте лишнее, сосредоточьтесь на главном".

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Астролог советует не избегать проблем, а начать их решать.

"Через несколько лет вспомните 2020 как подарок судьбы, - говорит Масимова. - Если бы теперь проблемы не возникли, они бы тянулись еще несколько лет подряд. Не вызывает ревность. Не заводите романов на стороне. Любимые быстро об этом узнают и будут требовать развода. Дети захотят большей самостоятельности. Не надоедайте чрезмерным попечительством. Ваша задача - быть хорошим советником, а не контроллером. Удастся избавиться от лишнего веса и вредных привычек".

В 2020 году будем иметь очередной экономический кризис. Астролог назвала дату.