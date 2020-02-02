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Гороскоп 3-9 февраля: какие изменения принесет эта неделя

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Гороскоп 3-9 февраля: какие изменения принесет эта неделя
Луна растет. Энергии будет достаточно. Захочется приключений. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 3 по 9 февраля - это время изобретателей. Люди такого насочиняют, что впоследствии сами будут удивляться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя принесет перемены к лучшему, - говорит астролог. - Луна растет. Энергии будет достаточно. Захочется приключений. Неделя способствует сильным. Ученые имеют шанс сделать невероятные открытия. Многие не будут доводить дела до конца, потому что процесс будет интересовать больше за результат. Некоторые технические и художественные изобретения так и останутся в черновиках. Разгрузите выходные. В воскресенье Луна будет полной. Высыпайтесь вдоволь".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Денег - достаточно. Отправляйтесь в магазин со списком покупок, если не хотите потратить все. Остерегайтесь служебных романов, потому что жизнь может пойти наперекосяк.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вас попытаются переманить к себе конкуренты. Заработную плату могут обещать большую, но ваши права будут ограничены. Не соглашайтесь на переход, если сердце подсказывает, что лучше оставить все, как есть.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Придется серьезно корректировать свои планы и от многого отказываться. Легко можете влюбляться. Из-за этого вовремя не заметите, что новый знакомый не соответствует вашим представлениям о нем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Получите то, чего хотите, если прислушаетесь к интуиции. Переговоры, презентации, собеседования и первые свидания планируйте на четверг и пятницу. В эти дни продемонстрируете свои лучшие качества. Не раздражайте уличных животных.

Лев (23 июля - 23 августа)

Придется кого-то принять или приютить. Появятся новые люди на вашем пороге. Дети захотят познакомить вас со своими партнерами, могут заявлять о готовности жениться. Не тормозите этих изменений, если не хотите усложнить отношения с близкими.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это неделя неожиданностей. То, что планировали сделать спокойно, придется выполнить быстро. Увидите свои сильные и слабые стороны. С браком лучше подождать.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Самоуверенность навредит. Не спешите контролировать все, что происходит вокруг вас. Следите за изменениями и подстраивайтесь под них. Не гонитесь за сверхприбылями. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не сможете раскрыться сполна. Еще одну неделю стоит потерпеть. Сосредоточьтесь на отношениях, а не профессиональных задачах. Отвлечься от работы поможет генеральная уборка.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вокруг будет много ваших поклонников. Работайте на перспективу. Думайте над более эффективными способами заработка. Заложите фундамент дел, которые дадут хорошие заработки осенью и зимой.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Возрастет список претензий от любимых. Это приведет к отчуждению, если ко всему будете относиться серьезно. Лучше просто подшутить над неприятностями, которые постигли вас обоих. Вам под силу преодолеть все бок о бок.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Уменьшить отток средств не удастся, поэтому надо активно работать и больше зарабатывать. Не покупайте жилья, бытовой техники, смартфонов и одежды. Увеличивается внутренняя тревожность. Будете чувствовать себя истощенными даже после сна. Попейте успокоительное.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Легко получите то, чего не хватало раньше. Не стоит медлить. Это будет серьезный прорыв вперед. Денег будет мало, но вы сделаете все, чтобы заработки выросли.

Синоптики рассказали, чем удивит погода в феврале.

Автор: Gazeta.ua
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