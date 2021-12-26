Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть

Елку наряжайте во вторник. Подарки покупайте в среду. Фото: pixabay.com

Неделя с 27 декабря по 2 января будет богата предложениями. Воспользуйтесь возможностью улучшить материальное положение и завести новые знакомства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Последняя неделя в этом году истощит многих, – говорит астролог. – Трудно будет противостоять наглости и зависти. Елку наряжайте во вторник. Подарки покупайте в среду. Цены приятно удивят. В новогоднюю ночь соберитесь с близкими. Поблагодарите Бога за прожитый год и ничего не загадывайте. Желания не исполнятся. За праздничным столом не стоит выяснять отношения, потому что начнете год со скандала. Серьезные шансы разбогатеть есть у Тельцов, Весов, Козерогов и Водолеев".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не обращайте внимания на слухи. Вашему авторитету ничего не угрожает. Ссоры в доме могут загораться без причины. Помиритесь и обнимите любимых. Утешат успехами дети. Радуйтесь их победам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Зря боитесь перемен. Они улучшат жизнь. Не переступайте через моральные принципы. Зарабатывайте деньги честно. Не разрешайте друзьям и родителям вмешиваться в вашу семью.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Экономьте деньги на праздники. Не стоит покупать кухонную технику, смартфоны и одежду. Позвоните родителям, посетите старших родственников. За праздничным столом вспомните о тех, кого нет рядом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Планы будут меняться каждый день. Будете чувствовать себя беззащитными. Не рискуйте деньгами. Доверьте семейный бюджет любимым. Встретитесь с людьми, которые помогают найти выход из затруднения и дают мудрые советы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом

Лев (23 июля – 23 августа)

Берегите имущество от повреждения. Не оставляйте надолго дом. Установите сигнализацию. Покупать авто не время. Возлюбленные втянут в авантюры. Не стоит уезжать далеко. В дороге ждут неприятные приключения. Заводить собаку или кошку лучше в четверг.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Скоро в жизни наступит белая полоса. Сейчас не время что-либо кардинально менять, особенно по финансовым делам. Приобретенное в последний день года не подойдет и годами пролежит в шкафу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Многие готовы поддержать вас. Подождите с покупкой недвижимости, появятся более дешевые варианты. Не ищите выгоды в отношениях, потому что не заметите, как партнеры используют вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Самое время по акционной цене купить трактор или комбайн. Больше будьте дома. Не зацикливайтесь на неудачах. Позаботьтесь об удобной одежде для празднования Нового года.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Откажитесь от покупки посуды. Отложите приобретение моющих пылесосов и стиральных машин. Устанете доказывать любимым чувства. Сейчас они слишком критичны и эгоистичны. Не тратьте время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

Козерог (22 декабря – 20 января)

К вам будут следовать за советами. Не забывайте о своем времени и пространстве. Несколько часов в день занимайтесь любимыми делами. Свидание оставит теплые впечатления.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Заработки пополнят бюджет. Сможете позволить себе больше, чем раньше. Купите телевизоры и ноутбуки. Сдерживайтесь во время беседы с родителями, не надоедайте советами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Легко и хорошо пойдут дела, которые сложно удаются другим. Если ко вторнику что-то сдерживает, не сопротивляйтесь. Судьба предохраняет от неправильных шагов.

Как подготовиться к Новому году, чтобы задобрить хозяина 2022 года.