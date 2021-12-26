Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть

Неделя с 27 декабря по 2 января будет богата предложениями. Воспользуйтесь возможностью улучшить материальное положение и завести новые знакомства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Последняя неделя в этом году истощит многих, – говорит астролог. – Трудно будет противостоять наглости и зависти. Елку наряжайте во вторник. Подарки покупайте в среду. Цены приятно удивят. В новогоднюю ночь соберитесь с близкими. Поблагодарите Бога за прожитый год и ничего не загадывайте. Желания не исполнятся. За праздничным столом не стоит выяснять отношения, потому что начнете год со скандала. Серьезные шансы разбогатеть есть у Тельцов, Весов, Козерогов и Водолеев".
Овен (21 марта – 20 апреля)
Не обращайте внимания на слухи. Вашему авторитету ничего не угрожает. Ссоры в доме могут загораться без причины. Помиритесь и обнимите любимых. Утешат успехами дети. Радуйтесь их победам.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Зря боитесь перемен. Они улучшат жизнь. Не переступайте через моральные принципы. Зарабатывайте деньги честно. Не разрешайте друзьям и родителям вмешиваться в вашу семью.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Экономьте деньги на праздники. Не стоит покупать кухонную технику, смартфоны и одежду. Позвоните родителям, посетите старших родственников. За праздничным столом вспомните о тех, кого нет рядом.
Рак (22 июня – 22 июля)
Планы будут меняться каждый день. Будете чувствовать себя беззащитными. Не рискуйте деньгами. Доверьте семейный бюджет любимым. Встретитесь с людьми, которые помогают найти выход из затруднения и дают мудрые советы.
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Лев (23 июля – 23 августа)
Берегите имущество от повреждения. Не оставляйте надолго дом. Установите сигнализацию. Покупать авто не время. Возлюбленные втянут в авантюры. Не стоит уезжать далеко. В дороге ждут неприятные приключения. Заводить собаку или кошку лучше в четверг.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Скоро в жизни наступит белая полоса. Сейчас не время что-либо кардинально менять, особенно по финансовым делам. Приобретенное в последний день года не подойдет и годами пролежит в шкафу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Многие готовы поддержать вас. Подождите с покупкой недвижимости, появятся более дешевые варианты. Не ищите выгоды в отношениях, потому что не заметите, как партнеры используют вас.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Самое время по акционной цене купить трактор или комбайн. Больше будьте дома. Не зацикливайтесь на неудачах. Позаботьтесь об удобной одежде для празднования Нового года.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Откажитесь от покупки посуды. Отложите приобретение моющих пылесосов и стиральных машин. Устанете доказывать любимым чувства. Сейчас они слишком критичны и эгоистичны. Не тратьте время.
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Козерог (22 декабря – 20 января)
К вам будут следовать за советами. Не забывайте о своем времени и пространстве. Несколько часов в день занимайтесь любимыми делами. Свидание оставит теплые впечатления.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Заработки пополнят бюджет. Сможете позволить себе больше, чем раньше. Купите телевизоры и ноутбуки. Сдерживайтесь во время беседы с родителями, не надоедайте советами.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Легко и хорошо пойдут дела, которые сложно удаются другим. Если ко вторнику что-то сдерживает, не сопротивляйтесь. Судьба предохраняет от неправильных шагов.
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