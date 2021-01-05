Города всего мира ждет глобальный климатический кризис: как избежать

Только деревья и растительность помогут снизить температуру и охладить воздух. Фото: pixabay.com

Климатический кризис со временем вызовет катастрофическую нехватку влаги в городских регионах мира.

Лишь увеличение растительности способно смягчить пагубное влияние повышения температуры. Об этом заявили американские исследователи из Иллинойского университета, пишет Nature Climate Change.

50% населения планеты проживает в городских районах, тогда как на города приходится около 3% мировой поверхности суши. Городской и сельский климат во многом различается. Температура в городах выше, ведь темный асфальт и бетонные поверхности поглощают больше солнечной радиации, в то время как меньшее количество деревьев способствует так называемому "эффекту городского острова тепла". Из-за городской инфраструктуры температура часто до 5°C выше, чем в прилегающих сельских районах.

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Модель исследователей предполагает, что озеленение городов станет хорошей инвестицией в будущее. Ранее считалось, что это имеет ограниченный эффект в местах, которые уже являются влажными, но оказалось, что воздух в большинстве прибрежных городов станет сухим уже в следующем веке. Только деревья и растительность помогут снизить температуру и охладить воздух, выбрасывая воду в атмосферу.

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Специалисты по климатической инженерии Университета Вашингтона нашли способ уменьшить риск глобального потепления на Земле.