Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле

 
Ексклюзивы
1/5
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 666
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1026
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1665
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1053
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1395
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 999
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1980
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 711
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 972
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
7
25
11
7
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
Появление первого электрического трамвая отметили увлекательной выставкой: яркие фото
Появление первого электрического трамвая отметили увлекательной выставкой: яркие фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Видео
Все видео
Аваков - черт, stop русский мир: общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка
Аваков - черт, stop русский мир: общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 387
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 72
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
воскресенье, 30 мая 2021 17:49

Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле

  Комментировать
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Люди плавали по затопленным улицам Житомира на надувном матрасе. Фото: Скриншот с видео

После ливня 30 мая улицы Житомира затопила вода.

Непроходимыми стали улица Покровская, перекресток Покровской и Грушевского, сообщает Житомир.info.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки

Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокированным. Житомиряне плавали на надувном матрасе, а некоторые устроил развлечения на водяном мотоцикле.

Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.

В Жмеринке Винницкой области из-за непогоды затопило частные дворы. Спасатели откачали воду из частных домохозяйств и жилых домов. 80 куб. м воды откачивали с помощью мотопомпы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 14913
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 10386
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4428
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 3834
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 2790
Общество
Я в Россию не поеду. Приезжайте вы, только не на танках, - уходящая неделя в цитатах
Я в Россию не поеду. Приезжайте вы, только не на танках, - уходящая неделя в цитатах
 Просмотров: 171
Назвали причину смерти украинского посла в Таиланде
Назвали причину смерти украинского посла в Таиланде Просмотров: 405
Умер писатель Михаил Слабошпицкий
Умер писатель Михаил Слабошпицкий 1 Просмотров: 468
Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю
Суперполнолуние, военные учения и малыш жирафа — самые интересные фото за неделю
10
 Просмотров: 252
Летом и не пахнет: в Карпатах выпал снег
Летом и не пахнет: в Карпатах выпал снег Просмотров: 459
Больше всего комментируют
21
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
1
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Голосов: 56352
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть