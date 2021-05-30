Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле

После ливня 30 мая улицы Житомира затопила вода.
Непроходимыми стали улица Покровская, перекресток Покровской и Грушевского, сообщает Житомир.info.
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Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокированным. Житомиряне плавали на надувном матрасе, а некоторые устроил развлечения на водяном мотоцикле.
Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.
В Жмеринке Винницкой области из-за непогоды затопило частные дворы. Спасатели откачали воду из частных домохозяйств и жилых домов. 80 куб. м воды откачивали с помощью мотопомпы.
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