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вторник, 10 сентября 2019 19:33

Горело 100 га леса: спасатели ликвидировали масштабный пожар

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Горело 100 га леса: спасатели ликвидировали масштабный пожар

В Житомирской области горело 100 гектаров леса.

Пожар возник между селом Богатое и дачным кооперативом Бобровский массив. Спасателям удалось потушить огонь. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается, местные жители сжигали сухую траву, а порывы ветра и жара способствовали распространению огня на площадь в 100 га. На площади, которая выгорела полностью, погибли молодые самостоятельные хвойные деревья, которые могли стать лесом.

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Также пожар возник на территории Житомирского военного полигона в результате проведения учений. Огонь стремительно распространялся по направлению к Тригорскому лесничеству. Усилиями лесной охраны пламя удалось локализовать - и лес оно не задело.

В Запорожье в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар. Огонь охватил аудиторию во втором корпусе учебного заведения.

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